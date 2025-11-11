El próximo diciembre entrarán a subasta unos 185 objetos –incluidos pósteres, trajes usados en el escenario, boletos de conciertos y otras cosas– en un evento llamado Satisfaction: The Rolling Stones Treasures from the Ali Zayeri Collections, a través de Heritage Auctions, empresa con sede en Dallas, Texas.

Uno de los objetos que destacan es la guitarra eléctrica Harmony Stratotone de Brian Jones, el cofundador de los Rolling Stones que murió en 1969. Esta pieza encabeza la venta con una estimación de precio de entre 200,000 y 400,000 dólares.

"Fue su primera guitarra eléctrica y la que tocaba en sus primeros conciertos, en sus maquetas e incluso en su primer single, una versión de “Come On” de Chuck Berry", explicó Charles Epting, director de consignaciones, cultura pop e historia de Heritage Auctions. "No se trata de un instrumento de gama alta. Esto es lo que (...) alguien de clase trabajadora a principios de los 70 habría podido permitirse, así que es un instrumento muy humilde y modesto que allanó el camino a una de las bandas más grandes de todos los tiempos."

Brian Jones tocando su guitarra eléctrica en una de las primeras sesiones de los Rolling Stones en los Olympic Studios, mientras grababan "Come On", en 1963. (Foto: Keystone Features/Getty Images)

Muchos de los artículos a la venta proceden de los primeros años del grupo, dijo Epting.

Otros objetos pertenecientes a Jones, que abandonó el grupo en 1969 y murió poco después, incluyen una chaqueta con flecos que llevó en su última actuación en vivo con la banda, así como un libro de su infancia.

También están a la venta chaquetas que llevaron el vocalista Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, así como baquetas firmadas del baterista Charlie Watts, fallecido en 2021.

"La estimación más alta de la venta es de 1.3 millones de dólares. Obviamente, ciertas piezas clave como la guitarra (de Jones), las chaquetas esperamos que encuentren nuevos hogares y potencialmente podrían empujar ese precio aún más alto", dijo Epting.

Lo más destacado de la venta se expondrá en la oficina londinense de Heritage Auctions hasta el 28 de noviembre.

Con información de REUTERS