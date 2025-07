La relación de Brigitte y Emmanuel Macron empezó como un abuso y aquí te decimos por qué

En ese contexto inició en secreto la relación de la pareja presidencial francesa: una mujer adulta y un joven al comienzo de su adolescencia. Ahora, a la distancia, ambos ya adultos insisten en que nació como un vínculo intelectual durante los ensayos de una obra de Eduardo de Filippo que rápidamente se transformó en una unión emocional y luego amorosa.

Pero, ¿qué hay detrás de la relación entre una persona adulta y alguien en su adolescencia? Además de la edad, este tipo de situaciones tocan temas importantes: poder y género.

Emmanuel Macron y Brigitte Macron en 2016, cuando él era ministro de Economía de Francia. (Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images)

La adolescencia, una etapa clave

Todos lo sabemos: la adolescencia es un momento de cambios profundos en la vida de todos los humanos. No solo son los cambios físicos, sino los emocionales y la fuerte reestructura cerebral que afecta distintas funciones, lo que influye directamente no solo en el comportamiento, también en la toma de decisiones y el desarrollo emocional. Este es el momento en el que se consolida nuestra identidad como personas.

Si bien instituciones internacionales, como la OMS, definen la adolescencia como el período entre los 10 y los 19 años, hay algunos expertos y estudios neuropsicológicos que sugieren que esta etapa en realidad se extiende hasta los 21 a 24 años, debido al desarrollo del cerebro y la madurez emocional.

“Gracias a esta maduración, nuestras capacidades cognitivas se vuelven más complejas que cuando tienes 5, 10, 15 años. Si bien desde esas edades ya tienes capacidades de lenguaje, atención, entendimiento social, de lenguaje no verbal, con la maduración se especializan”, explica la neuropsicóloga Tania Gómez en entrevista con Life and Style. “¿Qué ocurre cuando en estas interacciones sociales se involucra una persona menor que con alguien más grande? Está en desventaja porque aún no alcanza esta maduración cognitiva a nivel cerebral y de maduración de circuitos”.

Tan solo hagamos un ejercicio de memoria: cómo nos comportamos a los 21-22 años frente a nuestras decisiones y experiencias a los 25-26 años y luego más adelante, entre los 31 y 32 años. Son como personas diferentes, ¿no es así?

Esto lo dice claramente el Instituto estadounidense de Salud Mental: la adolescencia sirve para afinar el funcionamiento del cerebro y este órgano tan poderoso como importante termina de desarrollarse entre los 25 y 30 años, ¿por qué? Porque es cuando la corteza prefrontal termina de madurar. Esta área es responsable de habilidades primordiales en la adultez como planificar, tomar decisiones, control de impulsos y el pensamiento abstracto.

Encima de todos esos cambios cerebrales, nuestro entorno social también se transforma.

En esta edad comenzamos a tener más autonomía y las amistades comienzan a configurarse de manera distinta, mientras que los vínculos sexoafectivos son un mundo completamente nuevo, un espacio que apenas comenzamos a explorar.

“Entonces ya hay una desventaja porque la manera en la que esta persona menor puede percibir el mundo (versus la de la persona mayor) está limitada porque sus circuitos cerebrales aún están especializándose. La persona mayor tiene la ventaja de que ya se alcanzó la maduración cognitiva y es totalmente diferente la manera en la que puede percibir una relación sentimental, sexual, amorosa”, destaca Tania Gómez , especializada en determinación de perfiles cognitivos y comportamentales y neurodesarrollo en niños, niñas y adolescentes.

Brigitte Macron tenía 40 años cuando conoció a Emmanuel Macron, quien era su alumno de 15 años. (Foto: Michael Reaves/Getty Images)

Pues bien, el joven Emmanuel Macron se encontraba en esa etapa de la vida: tenía 15 años y si bien solía rodearse y conversar con adultos, su experiencia de vida apenas estaba comenzando.

Del otro lado estaba Brigitte Auzière, una profesora de 40 años que ya había atravesado todo ese proceso y sus herramientas para vincularse estaban más desarrolladas por el simple hecho de que ya era una mujer adulta, responsable no solo de sí misma, también de sus tres hijos.

Y sí, existen jóvenes que por su contexto personal puede ser precoz e incluso puede que tenga experiencias individuales diferentes, “pero es más frecuente que la persona menor versus la mayor aún no se involucra de manera completa o total en una interacción afectuosa-sexual, aunado a la falta de maduración de circuitos cerebrales, es un factor que sigue sumando a esta desventaja. Por eso se considera abuso”, detalla la especialista Tania Gómez.