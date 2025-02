Art Week CDMX 2025: 5 espacios infaltables para visitar

¿Cuándo es la Semana del Arte CDMX 2025?

Sí, se llama Semana del Arte, aunque todo el mes hay eventos que vale la pena visitar. Sin embargo, entre el 3 y el 9 de febrero son los días de mayor actividad por las ferias y galerías que abren sus puertas.

5 eventos imperdibles de la Semana del Arte CDMX 2025

‘AMITY: DROPS OF REMEMBRANCE’

Dónde: Centro Cultural Glashaus CDMX

Centro Cultural Glashaus CDMX Dirección: Abraham González 131, Juárez.

Abraham González 131, Juárez. Fecha: Del 6 al 9 de febrero.

Del 6 al 9 de febrero. Instagram: @amityexperience

. (Foto: Cortesía)

Esta exhibición inmersiva que reúne el trabajo de 15 artistas contemporáneos internacionales se erige como un homenaje a la relación entre la humanidad, la naturaleza y la memoria.

Los artistas exploran conceptos como la fluidez del agua, la filosofía zen y la naturaleza efímera de la existencia.

‘PILLO Y BEBÉ (CUTE & WILD)’, POR LUCÍA VIDALES

Dónde: Galería Karen Huber

Galería Karen Huber Dirección: Bucareli 120, piso 1, colonia Centro.

Bucareli 120, piso 1, colonia Centro. Fecha: A partir del 4 de febrero.

A partir del 4 de febrero. Instagram: @khgaleria

Curado por Christian Camacho, una de las galerías más longevas de la ciudad exhibirá las obras de casi 20 años de trabajo de Lucía Vidales. Con los personajes que vemos en sus obras, que van desde niñas perdidas, fantasmas que temen a los humanos o las piernas amputadas por San Cosme y San Damián, Vidales “señala que no es la venganza lo que exigen, sino algo más profundo: hacernos responsables de nuestras heridas y del vértigo que se deslumbra en una incertidumbre que, muchas veces, sólo encuentra compañía en la ternura”, según el texto del curador.

‘ECONOMÍA DE LA LIGEREZA’

Dónde: Laguna.

Laguna. Dirección: Dr. Lucio 181, colonia Doctores.

Dr. Lucio 181, colonia Doctores. Fecha: Del 1 al 9 de febrero.

Del 1 al 9 de febrero. Instagram: @lagunamx

. (Foto: IG @lagunamx)

La curadora Baby Solís presenta Economía de la Ligereza, una exhibición en la que las artistas invitadas exploran cómo, con recursos sencillos, se pueden crear diálogos importantes, necesarios o interesantes. Es decir, la simplicidad del recurso no limita el calado de las obras.

‘6x4: THE AFFORDABLE ART PROJECT’

Dónde: Galería Contrast.

Galería Contrast. Dirección: Miguel de Cervantes Saavedra 459, departamento 6, colonia Irrigación.

Miguel de Cervantes Saavedra 459, departamento 6, colonia Irrigación. Fecha: Miércoles 5 de febrero a partir de las 19:30 horas.

Miércoles 5 de febrero a partir de las 19:30 horas. Instagram: @6xcuatro

. (Foto: Jose Gregorio Hernandez | Cortesía 6X4)

Esta exposición colectiva internacional reúne artistas de distintas disciplinas, desde pintura y dibujo, hasta escultura y fotografía, y busca dar una visión innovadora de la realidad actual a través de enfoques como identidad, raíces culturales, conexiones artísticas.

Durante la exhibición, algunos artistas que la conforman estarán presentes, entre ellos Armando de la Garza, Enrique Minjares, Juana Gómez y Plácido Merino.

BOSCO SODI, MARSICA FOSSATI Y SERGIO SUÁREZ EN CASA WABI

Dónde: Casi Wabi.

Casi Wabi. Dirección: Sabino 336, colonia Atlampa.

Sabino 336, colonia Atlampa. Fecha: A partir del 3 de febrero.

A partir del 3 de febrero. Instagram: @casawabi

Durante esta Semana del Arte CDMX 2025, Casa Wabi inaugura exhibiciones que vale la pena visitar. La primera es una exposición de Bosco Sodi, uno de los artistas mexicanos (actualmente avecindado en Nueva York) más cotizados de la actualidad; también se puede visitar Space is a Magic Place (but Earth is better), de la artista italiana Marsica Fossati; y por último Situar la Orilla de Cosmos, del artista mexicano Sergio Suárez.