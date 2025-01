Año nuevo, finanzas sanas: 6 propósitos de ahorro para lograr tus metas

Pero, primero lo primero: ¿por qué ahorrar parece una misión imposible?

Más del 50 por ciento de los mexicanos enfrenta un bienestar financiero medio bajo o nulo, y el 36 por ciento tiene deudas, y aunque el 52 por ciento logra ahorrar algo, la mayoría apenas guarda lo suficiente para una quincena, según la Encuesta Nacional de Salud Financiera 2023.

Transformar tus hábitos financieros no es cosa de magia, pero tampoco es complicado. La misma encuesta señala que el 53 por ciento ya registra sus ingresos y gastos, algo que es alentador y que si tú aún no lo haces, no es tarde para unirte al club del “sí se puede”.

Guía para cumplir tus propósitos de ahorro

Define tus metas

Ya sea ahorrar para viajar, pagar deudas, tener un fondo de emergencia o simplemente llegar con un dinerito extra a fin de quincena. La clave se encuentra en dividir tus metas de acuerdo al tiempo que necesitas para cumplirlas: a corto, mediano o largo plazo. De esta manera puedes priorizar las que más te interesa conseguir primero.

Escribe tus metas en positivo

En lugar de escribir “Este año no voy a gastar en caprichos”, escribe algo positivo como “voy a ahorrar 200 pesos a la semana”. Se lee más optimista además de que el cerebro funciona mejor con afirmaciones positivas.

Como si fuera un vision board, pon tu lista de metas en un lugar visible, ya sea en el espejo donde te ves diario, en tu guardarropa o en tu escritorio. De esta manera las tendrás más presentas y mayores serán las probabilidades de lograrlas.

Haz del ahorro tu mano derecha

Que el ahorro sea tu amigo fiel. Ese que puede salvarte en fechas especiales como el Día de San Valentín o el Día de las Madres. La idea es no sufrir, sino adelantarse a los gastos y que no te agarren desprevenido.

Si te administras bien y guardas tu dinero poco a poco pero de forma constante, estarás más cerca de lograr tus propósitos de año nuevo.

Presupuesta como adulto responsable

Tal vez no sea lo más divertido que harás pero es esencial en este nuevo camino que solo a ti y nadie más que a ti te va a beneficiar. Toma nota de lo que ganas, de lo que gastas y elimina lo innecesario (como ese cafecito que te encanta y que te compras todos los días antes de llegar al trabajo).

El dinero que te sobre inviértelo en tus metas. En pocas palabras, administra tu dinero con sabiduría.

Sé realista (pero no aburrido)

Si alguna de tus metas es muuuy ambiciosa, no te desanimes. Tal vez no puedes ahorrar en poco tiempo para ese viaje soñado al otro lado del mundo, pero sí puedes comenzar por hacer tu guardadito poco a poco y hacer realizable ese sueño dentro de uno o dos años. Y no te preocupes, porque el tiempo va muy veloz.

Lleva un control (sin obsesionarte)

De vez en cuando revisa cuánto dinero llevas ahorrado y celebra tus avances. (sí, se vale con un heladito de 20 pesos). Si requieres ajustar tu plan, puedes hacerlo y no pasa nada, solo no pierdas el foco. Recuerda: en este año tus metas no son flexibles ni negociables.

Una ayuda extra

Ahorrar no tiene por qué ser complicado ni aburrido y si lo haces a través de una cuenta de ahorro incluso será más sencillo. Por ejemplo, Banco Sabadell ofrece una cuenta de ahorro que te permite manejar tu dinero de manera segura y sencilla con rendimientos de hasta 100.5% de CETES.

De esta manera, tus propósitos de ahorro dejarán de ser un simple deseo y se convertirán en un plan tangible. Dile adiós a la improvisación y dale la bienvenida al control de tus ingresos para unas finanzas sanas.