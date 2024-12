Una galería de arte, una posada y un lugar para comer rico: qué hacer en CDMX

DOMINGO SIN BAJÓN EN ESTA POSADA ‘QUEER’

El cineasta Luca Guadagnino (Call me by your name y Challengers) estrenó su última película QUEER, una adaptación de la novela de William S. Burroughs y protagonizada por Daniel Craig.

La peli llegó a los cines de México el 12 de diciembre y MUBI en alianza con Sungay Brunch se armaron una fiesta llamada POSADA QUEER, con muchos djs y drag queens que prometen un domingo sin nadita de bajón.

Obvio, será este domingo 15 de diciembre de 13:30 a 22:00 horas en la Roma y los boletos ya están disponibles a la venta .

Dirección : Restaurante ZuZu, Sinaloa 215, Roma Norte.

: Restaurante ZuZu, Sinaloa 215, Roma Norte. Horario: De 13:30 a 22:00 horas.

Si no tienes ganas de fiesta, pero sí de ver la película, acá te dejamos el trailer para que te lances al cine: