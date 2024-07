Un bar nuevo, muchos memes y "hasta la cocina": qué hacer en CDMX este fin

Un nuevo bar en Palmas para sacar el dolor

El dolor no se guarda, no se oculta. El dolor es parte de una vida bien vivida, pero hay que sacarlo, si no se vuelve peligroso para quien lo padece y quienes lo rodean. Lo bueno es que en México tenemos experiencia con el dolor; sabemos manejarlo con canciones tradicionales, buenas bebidas, alimentos y amorosa compañía.

Y parece que el grupo detrás de Salón Gardenia lo sabe, porque inauguraron un nuevo bar llamado La Dolida, donde aquel que quiera digerir sus penas, desquitarlas o incluso presumirlas, tendrá una mesa esperándolo y música para sacar las penas (aquí caben pop, rock, banda, regional mexicano y hasta reggaetón. El chiste es que duela).

Y no te preocupes, el canto está reservado para tu mesa. No hay micrófono abierto ni escenario; cada mesa tiene su propio micrófono con bocina, cuyo volumen se puede ajustar para quienes desean cantar sus penas a todo pulmón, pero sin que otras mesas se enteren.

El menú ofrece comida mexicana cantinera con un nivel más arriba: taco de chipotle Meco relleno de picadillo dulce, tacos de lengua, sopes de chapulines fritos en tuétano, tortas ahogadas de atún, tortas de carnitas, tostadas de atún, aguachile de camarón con recado negro y salsa de piña, entre otros platillos.

Obvio no sería un bar sin drinks adecuados, ¿cierto? Podrás encontrar desde martini de aguacate con guanábana, Puerto de Indias de melón, hasta cervezas, Frutsis, Pelón Pelo Rico y Yakult gigantes, convertidos en cócteles con ron, gin, tequila y otros licores.

Así que, ¿listo para sacar los dolores?

Dirección: Primer piso de la plaza comercial en Palmas 530, Lomas de Chapultepec.

Horarios: Miércoles a sábado, de 17:00 a 2:00 horas.