Concierto de Studio Ghibli y más: Qué hacer en CDMX este fin de semana

Arte contemporáneo en la House of Vans CDMX

La House of Vans es siempre garantía de actividades interesantes y si no tienes idea de qué hacer este fin de semana en CDMX, y las opciones anteriores no te convencieron, seguro esta te gustará.

Este finde se lanzará la nueva colección Vans x Marcos Castro y habrá shows en vivo con Tito Fuentes y Vegan Cannibal, también charlas culturales, workshops y residencias de arte, además de un torneo de ping pong.

Las actividades inician a las 14:00 horas. Lugar: House of Vans CDMX, calle Rubens 6, colonia San Juan, alcaldía Benito Juárez.

Entrada libre y sin registro.

Acá puedes ver la cartelera de House of Vans completa para este fin de semana:

