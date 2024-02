Por esta razón la cebolla nos hace llorar al picarla

Lucía Almagro, divulgadora y biotecnóloga conocida como Diario de una científica en redes sociales, comparte una interesante explicación en su cuenta de Instagram.

En una infografía compartida por ella, Lucía explica que "las cebollas se defienden frente a sus depredadores utilizando la química". Al cortar la cebolla, "se rompen las células y esto provoca que una enzima convierta algunos aminoácidos en ácidos gaseosos".

Esos gases contienen azufre, que al mezclarse con el agua de los ojos forman "ácido sulfúrico".

El cuerpo humano actúa de manera inteligente ante este fenómeno. Lucía señala que "para evitar que se dañen los ojos, el cerebro manda la señal para llorar con el fin de diluir al máximo el ácido en los ojos".

Es fascinante conocer cómo la cebolla utiliza su defensa química para provocar nuestras lágrimas y cómo nuestro cuerpo reacciona para proteger nuestros ojos durante este proceso. Aunque existen trucos para reducir el lagrimeo, comprender la ciencia detrás de este efecto agrega un nuevo nivel de curiosidad a la experiencia común de cortar cebollas.

Para quienes vieron Como agua para chocolate recordemos que una de las recomendaciones que le hace su nana a "Tita" en el libro de la autoría de Laura Esquivel, “Cuando vayan a picar cebolla, les sugiero ponerse un trozo pequeño de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica, y ya no puede parar”, aunque eso es meramente una inspiración literaria y no ciencia.

Hay quienes aseguran que encender una vela mientras se pica cebollas evita el lagrimeo. También hay quienes dicen que morder un cerillo o fósforo mientras se pica cebolla evita las lágrimas.