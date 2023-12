¡Verde Navidad! Cómo hacer sostenible esta temporada

El It’s the Most Wonderful Time of the Year, de Andy Williams, comienza a retumbar en nuestra mente desde noviembre. Tiene razón Williams, especialmente si tenemos en cuenta todo lo positivo que trae el mes de diciembre: encuentros con amigos, reuniones familiares, deliciosas comidas, posadas, piñatas, intercambios de regalos y otros rituales que con el tiempo hemos ido perfeccionando para celebrar la Navidad, unas fiestas cada vez más alejadas de su significado religioso original.