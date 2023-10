Vacheron Constantin y The MET anuncian nueva alianza

Se trata de una asociación exclusiva en la que la maison de relojes apoyará una variedad de actividades impulsadas por la misión del importante museo de arte fundado en 1870 y colaborará en nuevos eventos y ofertas especiales.

Desarrollarán una serie de proyectos conjuntos diseñados para mostrar sus respectivos ricos patrimonios y su capacidad para mantener vivo el legado cultural para las generaciones futuras.

“Establecer una asociación con el prestigioso Museo Metropolitano de Arte nos permite resaltar nuestra vocación compartida de transmitir conocimientos y preservar las artes”, explica el director general de la maison Louis Ferla.

Por ello, Vacheron Constantin ha desarrollado su “One of Not Many Mentorship Program” en colaboración con talentos cuya personalidad y trabajo expresan la búsqueda continua de la excelencia, la apertura al mundo y el espíritu de innovación y creatividad característicos de Vacheron.

Sin embargo, los vínculos de la maison con Estados Unidos y Nueva York se remontan a más de dos siglos, y muchas de nuestras mejores creaciones se realizaron para coleccionistas y clientes de ese país, como el icónico American 1921.