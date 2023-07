¿Qué protector solar usar según el tipo de piel?

Piel grasa, con tendencia acneica

En caso de tener una piel grasa o propensa al acné: Se recomienda un bloqueador solar libre de aceite (oil-free) y no comedogénico, lo que significa que no obstruirá los poros y no causará brotes de acné. Un gel o una loción ligera con FPS 30 o más puede ser una buena opción.

Piel mixta

Cada tipo de piel necesita tratamientos distintos, en el caso de la piel mixta, que tiene áreas secas y grasas, se puede optar por un bloqueador solar en gel o en loción con FPS 30 o superior

Piel con manchas o melasma

Para piel con manchas o melasma, es importante seleccionar un bloqueador solar que ofrezca una protección amplia y específica contra los rayos UVA y UVB. Las siguientes características son recomendables:

FPS alto: Opta por un bloqueador solar con un FPS alto, preferiblemente de 50 o más, para brindar una protección efectiva contra los dañinos rayos solares que pueden empeorar las manchas y el melasma. Fórmula de amplio espectro: Busca un bloqueador solar que ofrezca protección de amplio espectro, lo que significa que proteja tanto contra los rayos UVA como los UVB. Los rayos UVA son los principales responsables del daño solar que desencadena el melasma. Ingredientes blanqueadores o aclaradores: Considera bloqueadores solares que contengan ingredientes como la niacinamida o el ácido kójico. Estos ingredientes pueden ayudar a reducir gradualmente la intensidad de las manchas y del melasma.

¿Protector y bloqueador son lo mismo?

No, protector y bloqueador solar no son lo mismo, aunque a menudo se utilizan de manera intercambiable en el lenguaje coloquial. Sin embargo, hay diferencias importantes entre ambos términos:

Protector Solar: También conocido como protector solar o filtro solar, es un producto diseñado para proteger la piel de los daños causados por los rayos ultravioleta (UV) del sol. Los protectores solares pueden venir en diferentes formas, como cremas, lociones, geles, aerosoles, entre otros. Contienen ingredientes que absorben o dispersan la radiación UV, evitando que penetre en la piel y reduciendo así el riesgo de quemaduras solares y daños cutáneos. Los protectores solares suelen tener un Factor de Protección Solar (FPS) que indica su capacidad para proteger contra los rayos UVB.

Bloqueador Solar: El bloqueador solar es un término menos utilizado en la industria de productos solares. Se refiere a un tipo de protector solar que proporciona una barrera física en la piel, reflejando y dispersando la radiación UV en lugar de absorberla. Los bloqueadores solares suelen contener ingredientes minerales, como óxido de zinc o dióxido de titanio, que crean una capa protectora sobre la piel. Esta capa bloquea la radiación UV y es especialmente útil para personas con piel sensible o condiciones como el melasma.

En resumen, tanto los protectores solares como los bloqueadores solares tienen el mismo objetivo principal: proteger la piel de los daños causados por el sol y los rayos UV. Sin embargo, los bloqueadores solares son un tipo específico de protector solar que utiliza ingredientes minerales para crear una barrera física, mientras que los protectores solares tradicionales utilizan ingredientes químicos para absorber o dispersar la radiación UV. Ambos productos son fundamentales para mantener una piel saludable y protegida frente a la exposición solar.