Hacerlo pasar

Es un país en el que el arte contemporáneo atraviesa un interesante “momentum” que, también, está dejando sus consecuencias. Pero, sobre todo, nos importa porque es nuestra responsabilidad como generación definir qué es ser mexicano ahorita. ¿Creo que el arte contemporáneo en México está viviendo un boom? Definitivamente. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo y lo estoy viviendo.

Porque en generaciones anteriores, los artistas y los promotores de arte mexicanos han sido reconocidos como parte esencial de los grupos más importantes. Porque existen voces poderosas, ambiciosas y especiales. Porque gente procedente de todas las esquinas del mundo está llegando al país para vivir esa experiencia y formar parte de ella. ¿Cuánto durará y cómo podemos hacer para que se prolongue? Depende de nosotros, de nuestra convicción, de ser los mejores.

Hace un par de semanas, cumplí 35 años y días después, en la boda de un gran amigo, me reencontré con gente del medio con quienes hace algunos años colaboré y con quienes he crecido generacionalmente. Me di cuenta de que aún falta mucho por hacer, pero también de que vamos por buen camino: conversaciones maduras, mucho trabajo, proyectos ambiciosos que admiro y mucha gente orgullosa de ser mexicana, demostrándolo aquí y en el extranjero. Algunos incluso siendo los número uno de sus respectivas disciplinas. Creo firmemente que podemos ser los mejores. Me lo enseñaron mis abuelos y quiero que mis hijos así lo vivan.