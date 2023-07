Una ciudad para comer

Soy de la generación que creció con la idea de que sí se podía hacer una carrera en la cocina y estoy convencida además de que no hay nada más cool que saber dónde comer y qué pedir. No solo crecimos con el interés por la comida, sino que también nos tocó la aparición de internet como herramienta para investigar y compartir nuestra pasión por la gastronomía, y el resultado de todo eso ha sido un boom culinario mundial.

Nunca antes se había producido tanto contenido con la cocina como tema principal, mientras que la oferta de restaurantes y el interés por las cuestiones gourmet son interminables. La Ciudad de México es el ejemplo perfecto. A mi abuelo le gustaban los tacos de carnitas, presumía de conocer el mejor puesto y muchas veces nos las compraba los sábados después del tenis.

Discutíamos si estaban buenas y nos preguntábamos por qué hacían la salsa tan picosa y si nos animábamos a comer nana o únicamente maciza. Nadie nunca cuestionó que esas carnitas eran una delicia y que valía la pena hablar de ellas. Sin embargo, si yo le contara a mi abuelo que hoy en día hay extranjeros que planean con anticipación su street food tour por la Ciudad de México y que suben videos a sus redes sociales sobre qué puestos de mercado no te puedes perder, no sé si me creería.

La oferta de comida de la Ciudad de México siempre ha sido deliciosa y abundante, pero ha sido ese interés generalizado surgido de internet el que ha esculpido este momento gastronómico. Y cuando hablo de interés no solo me refiero a turistas en busca del nuevo platillo exótico; también estoy hablando de una nueva generación de chefs, emprendedores y periodistas, entre muchas otras profesiones que, como yo, creció amando la comida y que decidió forjarse una carrera en México.

Si sumamos la hospitalidad característica de los mexicanos, el clima tan privilegiado, la riqueza de los ingredientes, las tradiciones y toda una hornada de profesionales entregados al tema, podríamos pensar que solo era cuestión de tiempo para que la Ciudad de México se convirtiera en un referente culinario.

Yo creo que deberíamos estar orgullosos de que la capital sea un lugar trendy y de que la oferta gastronómica sea una razón suficiente para viajar hasta acá. Pero también creo que hay que reconocer que no ha sido una cuestión de suerte, ni de modas, sino el esfuerzo de muchísimas personas por ofrecer una gastronomía de calidad a todos los niveles.

Acerca de la autora: chef y dueña de Helados Cometa (@ heladoscometa), Julia es una apasionada de los postres y los dulces. Estudió hotelería en el CESSA y pastelería en The International Culinary Center de Nueva York y ha trabajado en restaurantes de México, Nueva York y Francia.