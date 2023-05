El extraño caso de "Hot phobia" en Brasil

La mujer de 21 años afirma que se estaba ocupando de sus propios asuntos y compras, hasta que notó que otros clientes le dirigían con miradas hostiles y hasta insultos agresivos, antes de que el personal del supermercado le pidiera abandonara el local en la ciudad de Belo Horizonte en el sureste de Brasil.

“Acabo de llegar del supermercado y me intimidaron por usar ‘ropa demasiado corta’”, compartió Chaves en su cuenta de Instagram. “Algunos me miraron con prejuicio, otros me maldijeron y, finalmente, me echaron del sitio”, agregó la joven.

Aunque el término "hot phobia" no existe, podría definirse -en las condiciones que ella dice haberlo padecido- como el rechazo a una persona demasiado sensual.

La productora de contenido para adultos estaba angustiada por el trato que recibió en la tienda y recurrió a sus 581 mil seguidores en busca de apoyo. "¿Tú crees? Me parece absurdo que a las mujeres nos sigan tratando así solo porque nos vestimos como queremos”, apuntó Chaves. “La verdad es que pasamos por eso porque tenemos demasiado calor, eso es todo”.

Sin embargo, no fue apoyada como esperaba, puesto que la mayoría de los comentaristas parecían estar de acuerdo con la reacción de otros compradores y la reacción del personal de la tienda. “No hay necesidad de ir a un supermercado vestido así”, comentó uno de los que participó de la publicación de Chaves. “Estás avergonzando a las personas decentes que a menudo están allí con niños”, mencionaron en su cuenta de Instagram.

Los comentarios apoyaron la decisión de sacarla del establecimiento. “Supongo que a ti te pasó lo mismo que a un hombre sin camisa lo echaban del lugar”, reza uno de los comentarios hacia Chaves.

Tras estas reacciones la chica reaccionó: “Me sentí ofendida por el odio gratuito que recibí tanto en el mercado como en mi publicación de Instagram”, mencionó. "Creo que todos estos insultos tienen más que ver con la 'hot phobia' a las mujeres sexis que enfrento a diario", concluyó.

Aunque las fotos resultan muy reveladoras a decir lo que la misma Chaves publicó, en el caso de México lo más similar que puede existir son los cargos o señalamientos por "faltas a moral", sin embargo, para que esto ocurra tiene que haber una denuncia ante una autoridad. En algunos estados esto puede considerarse un término muy amplio, pero que son agravios al Bando de Policía y Buen Gobierno, aunque el monto de la sanción la determina el juez calificador, puede rondar en una multa económicaentre los mil 200 a 3 mil 500 pesos.