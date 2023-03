El interprete de "Fix you" dijo haberse inspirado en Bruce Springsteen quien lleva a cabo la misma dieta y que se mantiene en forma. El ex de Gwyneth Paltrow comentó que lleva varios meses que no cena, y esto es gracias a las recomendaciones del cantautor Springsteen.

"De hecho, ya no ceno más. Dejo de comer a las cuatro y eso lo aprendí al almorzar con Bruce Springsteen", comentó Martin.

Desde junio del 2022 los cantantes coincidieron en el almuerzo Lincoln Financial Field, que se llevó a cabo en la ciudad de Filadelfia, ahí la esposa de Bruce le compartió tips para mejorar su alimentación.

Chris Martin con 46 años y una activa vida artística y personal, comentó que Springsteen que tiene 73 años se encuentra más en forma que él, ya que el cantautor lleva ya algunos años cuidando su alimentación y tiene buenos hábitos.

En 2016 la voz cantante de "The Scientist" había expuesto que se somete dietas para mantenerse saludable, ya que asegura que su peso sí influye para desempeñarse durante las extensas giras mundiales que ofrece el cuarteto por todo el orbe. En su pasada gira Music of the Spheres World Tour ofrecieron 115 recitales entre 2022 y 2023, en el que batieron muchos récords, uno de ellos fue lograr 10 "sold outs" en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

¿En qué consiste la dieta de comer una sola vez al día?

La dieta "una comida al día", también llamada OMAD acrónimo de su denominación en inglés (One Meal A Day) se le puede denominar un tipo ayuno intermitente radical, puesto que limita la ingesta de las calorias de un día a un solo episodio.

Aunque las diferencias con el ayuno es que permite un periodo de ingesta de tan solo unas cuantas horas, la dieta limita el tiempo de comida a una hora. En el cual se podrá comer cualquier cosa. Hecho esto se tendrá que ayunar por las siguientes 23 horas.

Esto provoca un déficit calórico, lo que resulta un recurso para perder peso, esto asegura ofrecer beneficios para la salud usando este plan de alimentación. Aunque esto no se confirmado que sea enteramente seguro al largo plazo.

Ningún régimen alimenticio tan radical debe ser aplicado sin la asesoría de un nutricionista o profesional de la salud.