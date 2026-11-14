Para amantes de los drinks: ¿con qué maridar bebidas que se toman derecho?

De hecho, maridar bebidas que se toman derecho es más sencillo de lo que crees. Por esa razón, en Life and Style nos dimos a la tarea de consultar a un experto en el tema y el bartender Jovanny Raya ( @jarlbartender ) nos comparte una guía práctica para que disfrutes tus tragos favoritos con un buen maridaje sin morir en el intento y que eleves tu experiencia sin complicaciones. ¡Cheers!



Whisky

-Chocolate amargo con sal marina. El amargor del chocolate y los cristales de la sal resaltaran las notas tostadas del whisky.

-Almendras ahumadas. La textura crujiente y el sabor intenso quedan muy bien con las notas ahumadas y el carácter especiado de muchos whiskys

-Tiras de tocino caramelizado. El dulzor y la grasa del tocino contrastan con el alcohol resaltando las notas ahumadas del whisky

-Queso Cheddar añejo con pan tostado. El carácter fuerte del queso realza las notas de madera sobre todo en whisky escoces y bourbon.

Tequila

-Rodajas de pepino con chile y sal de gusano. Especialmente para el tequila blanco ya que lo fresco del pepino con el toque picante y mineral realzan las notas herbales.

-Tostaditas con aguacate, sal y limón. La grasa del aguacate y el ácido del limón armonizan y potencian su carácter cítrico.

-Queso panela asado con orégano y limón. La textura firme del queso panela y los toques cítricos del limón, resaltan la frescura del tequila sobre todo si es reposado

-Chicarrón de cerdo con guacamole. Una dupla que no falla, lo crujiente del chicarrón equilibran la fuerza del tequila y el guacamole aporta frescura.

Mezcal

-Naranja en gajos con sal de chapulín o chile piquín. El favorito de todos, el dulzor de la naranja y picor del chile resaltan el ahumado del mezcal, siendo un clásico que nunca falla.

-Tiras de jícama con limón y sal. Lo crujiente y la frescura que aporta la jícama ayuda a limpiar el paladar y deja que el mezcal se exprese en cada bocado.

-Queso de cabra con mermelada de chile. Lo cremoso del queso y el dulzor picante de la mermelada hacen un maridaje poco convencional pero sofisticado para el mezcal.

-Chapulines tostados con limón y sal. Un clásico oaxaqueño que potencia el carácter terroso y ahumado del mezcal.

Brandy

-Uvas frescas con queso manchego curado. La jugosidad de la uva y el sabor del queso contrastan con el dulzor del brandy.

-Tostaditas con mermelada de higo y jamón serrano. El dulzor y salado en esta botana crean capas de sabor que hacen match con las notas de madera del brandy.

-Higos secos con nuez. El dulzor y textura del higo se integran perfectamente con el brandy resaltando sus notas de fruta madura.

Cognac

-Queso brie con nuez y miel. Las notas florales y frutales de equilibran con la cremosidad del brie y el toque sutil de la miel.

-Mini tartaletas de pera con queso camembert. El dulzor natural de la pera y la cremosidad del queso quedan perfecto con el cognac.