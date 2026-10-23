Gerardo Vázquez Lugo: lo público y lo familiar

Después de un par de años, el negocio se mudó a un espacio más grande, manteniendo una clientela sólida de gente que trabajaba en la zona. Pero al integrarse Vázquez Lugo al proyecto, el momento no era ideal. “Entré durante la crisis del 95, cuando muchas empresas tronaron y la gente ya no salía a restaurantes”.



Nicos tenía todos los ‘no’: la Clavería está lejos, el local no era bonito, el mercado estaba en declive

Ante el reto enorme, Vázquez Lugo comenzó a trabajar con la legendaria chef e investigadora Alicia Gironella, pensando en replantear el manejo del restaurante. “Nicos tenía todos los ‘no’: la Clavería está lejos, el local no era bonito, el mercado estaba en declive”, recuerda. Analizando el panorama, Vázquez Lugo empezó a integrar la filosofía slow food, hoy bandera de Nicos: investigación profunda de los ingredientes y recetas, búsqueda de producto extraordinario y conocimiento de la cocina regional.



Desde entonces, Vázquez Lugo se ha enfocado en lo que define como “cocina chilanga”, producto de una serie de migraciones que han sucedido a lo largo de la historia. “Con la mezcla de todos los migrantes que adoptan la Ciudad de México como propia, se crea una cocina que tiene un origen”, explica, enfatizando la enorme riqueza culinaria que se despliega por todo el país, expresada en tradiciones, recetas y, sobre todo, producto. “Siempre he tratado de tener todo sustentado por el campo. Si no sabes seleccionar el mejor producto, no eres buen cocinero”.