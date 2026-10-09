Elena Reygadas: el arte de la claridad

Con sus techos altos, su vegetación envolvente y su cocina reconfortante, un diálogo entre los sabores de México, la experiencia de la chef con la gastronomía italiana y su pasión absoluta por el producto, Rosetta se convertiría pronto en un favorito de locales y foráneos.



Desde Rosetta entendí que un proyecto funciona cuando está bien arraigado: en un lugar, en una comunidad y en una forma honesta de trabajar Elena Reygadas

“Desde Rosetta entendí que un proyecto funciona cuando está bien arraigado: en un lugar, en una comunidad y en una forma honesta de trabajar”, comparte. “Cada nuevo proyecto ha surgido cuando ha habido una razón clara; cuando he sentido que puedo cuidarlo con la misma atención y compromiso”, añade.

Es así como como nacieron sus panaderías, pero también Lardo, un espacio de influencia mediterránea, y Café Nin, un acogedor all-day dining. Además, también cuenta con Bella Aurora, dedicado a los sabores de Italia; el bar de coctelería Salón Rosetta y el espacio de diseño Mesa Rosetta. En 2022, Reygadas abrió su primer proyecto fuera de la Ciudad de México: Coyul, una colaboración con Four Seasons Resort Tamarindo, en Costalegre.

En cada paso, Reygadas se ha sabido acompañar de socios que comparten su visión y complementan sus talentos. “Ha sido un aprendizaje constante”, asegura. “Mi formación en letras me dio herramientas muy valiosas: observar, analizar, hacer preguntas y entender contextos. Pero también sé reconocer hasta dónde llega mi conocimiento y cuándo es mejor apoyarse en otros”. Soltar el control y confiar es, ante sus ojos, el mayor reto de trabajar en sociedad, pero siempre con la ventaja de trabajar con una visión más amplia y equilibrada.



Para ella, el equilibrio se encuentra también en entender la creatividad como parte del todo, no solamente en la creación de platos o conceptos. “La creatividad también está en diseñar procesos, sistemas y formas de trabajo que sean sostenibles y justas”, explica. “Rodearme de equipos sólidos me permite mantener ese balance”.

Sus equipos han sido clave para lograr el éxito a nivel negocio. “Un negocio sano se construye desde adentro. Las relaciones humanas, el cuidado de los equipos y la capacidad de adaptarse son fundamentales”. Y también está el cuidado propio. “He aprendido a poner límites: no decir que sí a todo, saber cuándo crecer y cuándo detenerse a consolidar”, señala.

“La coherencia es esencial. Que lo que se dice esté alineado con lo que se hace. El respeto por los ingredientes, por las personas que trabajan por nosotros y por quienes nos visitan”, concluye.