Es así como, después de la apertura de ARCA en 2015, han llegado Taquería La 86 y Mestixa (un divertidísimo concepto de cocina asiática), todos en Tulum; Mecenas Cocktail Bar, en Guadalajara, y alianzas con hoteles como El Ganzo, en Los Cabos; Xcaret Arte, en la Riviera Maya, y MIRA Earth Studios, en el Valle de Guadalupe. Cada paso refleja las ganas de crecer de forma intencional que José Luis comparte con sus socios. "La expansión nunca vino desde la ambición de crecer por crecer, sino que el crecimiento no nos sobrepase ni nos separe. Al contrario, que nuestro crecimiento esté interconectado y que la relación se fortalezca", apunta.

Mientras cada uno de los proyectos muestra una personalidad propia, todos comparten un hilo conductor. "Tenemos técnica, producto y disciplina de alto nivel", explica Hinostroza, añadiendo que nada de eso importa si los planes no se ejecutan con sentido. "Tomamos lo mejor de la alta cocina y la hospitalidad, pero le quitamos la rigidez. La gente quiere comer increíble, sentirse cómoda y pasarla bien".

La confianza ha sido clave. "Hay gente que confía en ti, que apuesta su tiempo y su vida profesional contigo", explica. "Asegurar una sostenibilidad económica para ellos es parte del liderazgo". Y por supuesto, la disposición para seguir aprendiendo constantemente, incluso de los proyectos que no resultan como se esperaba. "Un negocio es un organismo vivo. Como un cuerpo, te avisa cuando no está bien. El trabajo del líder es escuchar esas señales y actuar a tiempo".