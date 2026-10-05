La receta perfecta por Rodrigo Urraca, Eric Van Beek y Marcos Di Battista

¿Quién no ha imaginado tener su propio restaurante o bar? Pocas cosas tan románticas como pensar en cómo lo decoraríamos, qué serviríamos, qué música pondríamos. Pero la realidad del mundo de la hospitalidad puede ser brutal. Existen infinitos factores a considerar al abrir un espacio, desde su ubicación y concepto, hasta proveedores, permisos legales, pagos y presupuestos.
Y en un país con una oferta cada día más amplia y una competencia cada vez más intensa, no es ninguna sorpresa que tantos lugares prometedores se queden en el camino. Conversamos con personajes que han entendido ese delicado balance entre creatividad y habilidad administrativa, no solo desarrollando restaurantes y bares con personalidades y conceptos únicos, sino también creando marcas sólidas y, sobre todo, negocios sanos. Iniciamos esta serie semanal con Rodrigo Urraca, Eric Van Beek y Marcos Di Battista.