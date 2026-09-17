Elige el vino correcto: cómo leer (y entender) la etiqueta de una botella

Y honestamente algunas etiquetas parecieran estar diseñadas para complicarnos la vida con tanta información, pero justamente todos los datos que incluyen son necesarios para saber qué tienes en tus manos y, sobre todo, si es el tipo de vino que estás buscando.

Toda esa información recopilada en la etiqueta y contraetiqueta te ayudarán a saber cuál es el origen del vino, la uva con la que se elaboró, el año de cosecha, el grado de alcohol, entre otros datos que la próxima vez que estés parado frente al anaquel sabrás descifrar sin complicaciones.

Cómo leer la etiqueta de un vino

Marca del vino

La marca o el nombre del vino es la primera cosa que nos atrapa de la botella, ya sea por su diseño o simplemente porque te gustó. Y está bien, solo que no se trata del dato con más información sobre su contenido, sin embargo, vale la pena no pasarlo desapercibido.



Su origen

La pista más útil es su Denominación de Origen (D.O.), la cual identifica el origen geográfico del vino. De hecho, son otorgados por consejos reguladores que los avalan como símbolos de calidad y que cumplen con determinadas reglas establecidas para esa región.

Entre las D.O. más populares se encuentran Rioja (España), Burdeos (Francia), Borgoña (Francia), Ribera del Duero (España) y Rueda (España).

Año

Ya sea 2021, 2022, 2023, etc… El año que aparece en la etiqueta corresponde al año de cosecha o añada, que se refiere en el momento en que fueron cosechadas las uvas utilizadas para su elaboración.

Ojo: una botella más “vieja” no significa que sea mejor que otra. La añada funciona como una pista, no como el determinante para saber la calidad del vino.