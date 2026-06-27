Latin House México: el lugar donde el Mundial se vive fuera del estadio

Mientras las selecciones buscan su lugar en la historia, miles de aficionados también encuentran espacios donde compartir la emoción que rodea al futbol. Lugares donde un gol se celebra entre desconocidos, donde las camisetas de distintos países conviven en una misma mesa y donde la pasión por el juego se convierte en un lenguaje común.

En ese contexto aparece Latin House México, una propuesta que busca consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro durante lo que resta del torneo.

Ubicado en Foro Pedregal y a relativamente pocos minutos del Estadio Ciudad de México, el espacio reúne transmisiones en vivo, gastronomía, activaciones, hospitalidad, conciertos e invitados especiales en una experiencia diseñada para extender la energía del torneo más allá de los 90 minutos.

El fut también se juega fuera de la cancha

A medida que el torneo entra en su etapa más emocionante, la Ciudad de México se mantiene como uno de los grandes centros de reunión para aficionados nacionales e internacionales. Latin House México apuesta por capitalizar ese ambiente con una propuesta que combina deporte, entretenimiento y convivencia en un mismo lugar.

La cercanía con el Estadio Ciudad de México es uno de sus principales atractivos. Mientras los aficionados se desplazan hacia los partidos o continúan la celebración después del silbatazo final, el recinto funciona como una extensión de la experiencia deportiva, con transmisiones en vivo y actividades durante toda la jornada.