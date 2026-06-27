Los goles siguen cayendo, las sorpresas continúan apareciendo en la cancha y cada jornada deja nuevas historias que alimentan la conversación mundial. Aún quedan semanas por delante, partidos decisivos y momentos que definirán el rumbo del torneo. Sin embargo, la experiencia de una Copa del Mundo nunca ocurre únicamente dentro de los estadios.
Latin House México: el lugar donde el Mundial se vive fuera del estadio
Mientras las selecciones buscan su lugar en la historia, miles de aficionados también encuentran espacios donde compartir la emoción que rodea al futbol. Lugares donde un gol se celebra entre desconocidos, donde las camisetas de distintos países conviven en una misma mesa y donde la pasión por el juego se convierte en un lenguaje común.
En ese contexto aparece Latin House México, una propuesta que busca consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro durante lo que resta del torneo.
Ubicado en Foro Pedregal y a relativamente pocos minutos del Estadio Ciudad de México, el espacio reúne transmisiones en vivo, gastronomía, activaciones, hospitalidad, conciertos e invitados especiales en una experiencia diseñada para extender la energía del torneo más allá de los 90 minutos.
El fut también se juega fuera de la cancha
A medida que el torneo entra en su etapa más emocionante, la Ciudad de México se mantiene como uno de los grandes centros de reunión para aficionados nacionales e internacionales. Latin House México apuesta por capitalizar ese ambiente con una propuesta que combina deporte, entretenimiento y convivencia en un mismo lugar.
La cercanía con el Estadio Ciudad de México es uno de sus principales atractivos. Mientras los aficionados se desplazan hacia los partidos o continúan la celebración después del silbatazo final, el recinto funciona como una extensión de la experiencia deportiva, con transmisiones en vivo y actividades durante toda la jornada.
Música, gastronomía y experiencias en un solo boleto
Más allá de los encuentros deportivos, la propuesta incluye conciertos e invitados especiales que forman parte de la experiencia diaria. La idea es que cada visita ofrezca algo distinto, convirtiendo cada fecha en una celebración que mezcla futbol, música y entretenimiento.
A esto se suman espacios gastronómicos, activaciones de marca y áreas diseñadas para que aficionados de distintos países compartan el mismo ambiente. En una Copa del Mundo donde las fronteras parecen desaparecer durante 90 minutos, la convivencia se convierte en uno de los elementos más valiosos.
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Un punto de encuentro para el cierre del torneo
Con aliados como BAR27, Michelob Ultra y Sports Illustrated México, Latin House busca posicionarse como uno de los epicentros de la conversación mundialista durante las semanas finales de la competencia.
Porque conforme se acerca la recta decisiva del torneo, la emoción ya no solo se concentra en los estadios. También vive en los espacios donde la afición se reúne para celebrar, debatir, cantar y seguir construyendo recuerdos alrededor del evento deportivo más importante del planeta.