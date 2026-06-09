Para esta temporada, estos lugares ofrecen pantallas gigantes, ambiente de estadio, comida para compartir con tus amigos y sin duda un ambiente que la propia afición pondrá en cada encuentro del torneo, ya sea en los partidos de México o en alguno otro que por supuesto nos pondrá los nervios de punta.

Bares y restaurantes para ver el Mundial 2026 en CDMX

Pinche Gringo BBQ

No solo los partidos de México, ni la inauguración o la final: desde el pitazo inicial hasta ese encuentro random de media semana, todos los partidos del Mundial serán transmitidos en Pinche Gringo BBQ. Disfrutarás de una pantalla 4K de 7x4 metros, única en su tipo en el país, acompañada de más de 10 pantallas distribuidas en el espacio para que, a donde voltees, siempre veas el partido de ese momento. Además de su inconfundible aroma de carne ahumada, ofrecerá promos especiales, dinámicas, música DJs y sorpresas antes, durante y después de cada encuentro. Los accesos para cada partido podrán reservarse a través de Eventbrite .

Instagram: @pinchegringobbq

Dónde: Warehouse - Polanco (Lago Iseo 296, Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo) y Patio Narvarte (Cumbres de Maltrata 360, Narvarte Poniente, Benito Juárez).

GRADA

GRADA es la nueva experiencia creada por Diageo para vivir la fiebre mundialista como nunca. En colaboración con el restaurante Salazar, este espacio elevará la experiencia de la temporada con mixología, gastronomía y takeovers de bares y restaurantes y tendrá una agenda especial durante la temporada del Mundial. Los comensales podrán descubrir cócteles insignia inspirados en esta temporada; propuestas culinarias y platillos especiales de los mejores chefs de la ciudad y, para quienes quieran extender la noche la experiencia continúa en MIMI Disco, el club nocturno dentro de GRADA, con DJs, invitados sorpresa y la mejor vista al Ángel de la Independencia. Podrás reservar a través de OpenTable.

Instagram: @salazar.rest

Dónde: Av. Paseo de la Reforma 333, piso 8, Cuauhtémoc.

Fiamma

Para los amantes de la cocina italiana que quieran disfrutar del Mundial 2026, Fiamma contará en sus dos sucursales (Pedregal y Reforma) con pantallas gigantes en las que transmitirán todos los partidos. En el caso de los juegos de México, habrá cosas especiales como shots de cortesía, 2x1 en bebidas en horarios de partidos, así como espacios exclusivos y paquetes de alimentos y bebidas para grupos grandes de amigos. De hecho, la sucursula de Reforma queda a unos pasos del Ángel de la Independencia para celebrar las victorias de la selección mexicana.

Instagram: @fiamma.rest

Dónde: Pedregal (Av. San Jerónimo 369) y Reforma (Av. Paseo de la Reforma 390).