No queda duda de que el Mundial 2026 convertirá a la CDMX en uno de los grandes puntos de encuentro para disfrutar del futbol esta temporada. Si no conseguiste boleto para los partidos y quieres alternativas para vivir de primera mano la fiebre mundialista, diversos lugares como restaurantes y bares ofrecen propuestas para que los disfrutes sin necesidad de estar en los estadios y acá los te decimos cuáles son los mejores spots.
¿Sin boleto para el Mundial 2026? Acá los mejores spots de CDMX para ver los partidos
Para esta temporada, estos lugares ofrecen pantallas gigantes, ambiente de estadio, comida para compartir con tus amigos y sin duda un ambiente que la propia afición pondrá en cada encuentro del torneo, ya sea en los partidos de México o en alguno otro que por supuesto nos pondrá los nervios de punta.
Bares y restaurantes para ver el Mundial 2026 en CDMX
Pinche Gringo BBQ
No solo los partidos de México, ni la inauguración o la final: desde el pitazo inicial hasta ese encuentro random de media semana, todos los partidos del Mundial serán transmitidos en Pinche Gringo BBQ. Disfrutarás de una pantalla 4K de 7x4 metros, única en su tipo en el país, acompañada de más de 10 pantallas distribuidas en el espacio para que, a donde voltees, siempre veas el partido de ese momento. Además de su inconfundible aroma de carne ahumada, ofrecerá promos especiales, dinámicas, música DJs y sorpresas antes, durante y después de cada encuentro. Los accesos para cada partido podrán reservarse a través de Eventbrite .
Instagram: @pinchegringobbq
Dónde: Warehouse - Polanco (Lago Iseo 296, Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo) y Patio Narvarte (Cumbres de Maltrata 360, Narvarte Poniente, Benito Juárez).
GRADA
GRADA es la nueva experiencia creada por Diageo para vivir la fiebre mundialista como nunca. En colaboración con el restaurante Salazar, este espacio elevará la experiencia de la temporada con mixología, gastronomía y takeovers de bares y restaurantes y tendrá una agenda especial durante la temporada del Mundial. Los comensales podrán descubrir cócteles insignia inspirados en esta temporada; propuestas culinarias y platillos especiales de los mejores chefs de la ciudad y, para quienes quieran extender la noche la experiencia continúa en MIMI Disco, el club nocturno dentro de GRADA, con DJs, invitados sorpresa y la mejor vista al Ángel de la Independencia. Podrás reservar a través de OpenTable.
Instagram: @salazar.rest
Dónde: Av. Paseo de la Reforma 333, piso 8, Cuauhtémoc.
Fiamma
Para los amantes de la cocina italiana que quieran disfrutar del Mundial 2026, Fiamma contará en sus dos sucursales (Pedregal y Reforma) con pantallas gigantes en las que transmitirán todos los partidos. En el caso de los juegos de México, habrá cosas especiales como shots de cortesía, 2x1 en bebidas en horarios de partidos, así como espacios exclusivos y paquetes de alimentos y bebidas para grupos grandes de amigos. De hecho, la sucursula de Reforma queda a unos pasos del Ángel de la Independencia para celebrar las victorias de la selección mexicana.
Instagram: @fiamma.rest
Dónde: Pedregal (Av. San Jerónimo 369) y Reforma (Av. Paseo de la Reforma 390).
La Chicha
Este espacio reconocido por combinar gastronomía, cultura y convivencia se suma al ambiente mundialista. Transmitirá todos los partidos del Mundial en sus tres sedes para vivir la emoción del torneo en un ambiente relajado y festivo. Su propuesta principal para disfrutar cada encuentro es la “torre botanera”, una opción diseñada para compartir hasta para cuatro personas. Incluye papas bravas, nachos piedras negras, torta de cochinita, torta de suadero, torta vegetariana y dos cervezas industriales. Estará disponible a partir de la 01:00 pm con un costo de $850.00 pesos.
Instagram: @lamaschicha
Dónde: Sucursales Roma (Orizaba 71, Roma Norte), Cineteca Nacional (Av. México Coyoacán 389) y Terraza del Centro Cultural de España (República de Guatemala 18, Centro).
Alelí Rooftop
Este espacio del chef Oswaldo Oliva está listo para recibir a los comensales que desean disfrutar de la fiebre mundialista en una experiencia al aire libre con cerveza, mezcales y cócteles de un menú temporal con sabores festivos, por supuesto con pantallas que transmitirán los partidos principales de la Copa del Mundo y algunos otros. Ensalada de jitomate heirloom, tostadas de atún curado, quesadillas de maíz de chicharrón de rib eye, ceviche de mango, pulpo zaranda y su famoso chesscake asado (asado por fuera, cremoso por dentro), son algunos de los platillos disponibles para quienes deseen vivir la emoción del futbol de la temporada.
Instagram: @alelirooftop
Dónde: Sinaloa 141, Roma Norte.
Club Once
Inspirado en los once jugadores de cancha y en la idea del club como punto de reunión, este pop-up propone una nueva forma de vivir el Mundial 2026 y lo convierte en una experiencia colectiva: mesas compartidas, jerseys vintage, cervezas, tragos largos, música, comida para botanear y compartir. Disfruta desde una slider de carne de res con tocino hasta un platón botanero con papas preparadas y aceitunas, además de cócteles clásicos, cervezas y opciones sin alcohol. No es un sport bar tradicional, sino un club social mundialista.
Instagram: @clubonce
Dónde: Av. Ámsterdam 53, planta alta, Hipódromo.