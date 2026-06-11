Para este recorrido mundialista elegimos tres clásicos que reflejan la personalidad de cada país anfitrión: la frescura cítrica de la Paloma mexicana, la elegancia atemporal del Old Fashioned estadounidense y el carácter único del Caesar canadiense.

Tres cócteles con historias distintas, pero con algo en común: se han convertido en verdaderos símbolos de la cultura de sus lugares de origen y son perfectos para acompañar cualquier partido.

México - Paloma

Aunque el tequila suele asociarse inmediatamente con la Margarita, en México la Paloma es, para muchos, la bebida predilecta para disfrutar este destilado.

Ingredientes:

60 ml de tequila blanco

15 ml de jugo de limón fresco

120 ml de refresco de toronja

Una pizca de sal

Hielo

Rodaja de toronja o limón para decorar

Sal para escarchar el vaso (opcional)

Preparación:

Comienza escarchando un vaso highball con sal. Llénalo con hielo y añade el tequila junto con el jugo de limón fresco. Completa con el refresco de toronja y agrega una pizca de sal para realzar los sabores. Mezcla suavemente para integrar los ingredientes sin perder las burbujas del refresco y decora con una rodaja de toronja o limón.