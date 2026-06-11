El Mundial siempre es una excusa para reunirse, celebrar y descubrir un poco más de los paises que forman parte del torneo. En esta edición, México, Estados Unidos y Canadá compartirán la sede, cada uno con su propia personalidad, tradiciones y sabores. Por eso, además de seguir los partidos, queremos que brindes con algunos de los cócteles más representativos de cada país. Tres recetas clásicas que te llevarán de una sede a otra sin salir de casa.
Un Mundial para brindar: tres cócteles, tres países, una celebración
Para este recorrido mundialista elegimos tres clásicos que reflejan la personalidad de cada país anfitrión: la frescura cítrica de la Paloma mexicana, la elegancia atemporal del Old Fashioned estadounidense y el carácter único del Caesar canadiense.
Tres cócteles con historias distintas, pero con algo en común: se han convertido en verdaderos símbolos de la cultura de sus lugares de origen y son perfectos para acompañar cualquier partido.
México - Paloma
Aunque el tequila suele asociarse inmediatamente con la Margarita, en México la Paloma es, para muchos, la bebida predilecta para disfrutar este destilado.
Ingredientes:
- 60 ml de tequila blanco
- 15 ml de jugo de limón fresco
- 120 ml de refresco de toronja
- Una pizca de sal
- Hielo
- Rodaja de toronja o limón para decorar
- Sal para escarchar el vaso (opcional)
Preparación:
Comienza escarchando un vaso highball con sal. Llénalo con hielo y añade el tequila junto con el jugo de limón fresco. Completa con el refresco de toronja y agrega una pizca de sal para realzar los sabores. Mezcla suavemente para integrar los ingredientes sin perder las burbujas del refresco y decora con una rodaja de toronja o limón.
Estados Unidos - Old Fashioned
El Old Fashioned es uno de los cócteles más antiguos de la mixología clásica. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando los bartenders comenzaron a preparar whisky con azúcar, amargos y un toque de agua. Se trata de un trago elegante, simple y atemporal
Ingredientes
- 60 ml de bourbon
- 1 terrón de azúcar o 1 cucharadita de azúcar
- 2 a 3 gotas de Angostura bitters
- Hielo
- Cáscara de naranja para decorar
Preparación:
Coloca el azúcar en un vaso old fashioned y humedécelo con las gotas de Angostura bitters. Mezcla hasta que el azúcar se disuelva, agrega hielo y vierte el whiskey. Revuelve suavemente durante unos segundos para enfriar e integrar los sabores. Finaliza exprimiendo una cáscara de naranja sobre la bebida para liberar sus aceites aromáticos y utilízala como decoración antes de servir.
Canadá - Caesar
Creado en 1969 en la ciudad de Calgary, este cóctel se ha convertido en una verdadera símbolo nacional. Similar al Bloody Mary, pero elaborado con clamato, el Caesar destaca por su perfil salado, especiado y refrescante.
Ingredientes:
- 45 ml de vodka
- 120 ml de clamato
- 2 gotas de salsa inglesa
- 2 gotas de salsa picante
- Jugo de 1/4 de limón
- Hielo
- Sal de apio para escarchar el vaso
- Gajo de limón para decorar
Preparación:
Escarcha el borde de un vaso alto con limón y sal de apio. Llena el vaso con hielo y añade el vodka, el jugo de limón, la salsa inglesa y la salsa picante. Completa con el clamato y mezcla suavemente para integrar los ingredientes. Decora con un gajo de limón y sirve bien frío.