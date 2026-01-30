Día del Croissant 2026: cuál es su verdadero origen y otros datos curiosos

De hecho, aunque también Madrid es un lugar icónico para comer esta pieza de bollería, ya que cuenta con más de 40 locales para consumirlo acompañado de una rica bebida y tiene hasta su versión veggie, es un alimento originario de otro lugar. Por ello, en Life and Style te presentamos estos datos curiosos que quizás no conocías sobre el croissant.

Todo sobre el croissant

Su origen

Este pan elaborado con masa hojaldre, levadura y mantequilla proviene de Viena, Austria. Hay diversas versiones sobre su creación, pero la que más ha coincidido durante años, es que en 1683 panaderos vieneses que ayudaron a soldados del emperador Leopoldo I con señales de alarma para evitar ataques turcos, lo inventaron para festejar el triunfo ante el imperio Otomano.

Fresh baked croissants for breakfast (MariaUspenskaya/Getty Images/iStockphoto)

Su forma

Después de ganar la batalla, los panaderos vieneses hicieron el croissant en forma de media luna porque era el emblema utilizado por el imperio Otomano, misma figura que está en su bandera.

Su significado

Croissant significa “creciente” en francés. En 1863 se utilizó por primera vez la palabra croissant, y forma parte del diccionario francés francés Littré.

Su nombre en otros países

“Cachitos” es el nombre de este pan en países como Venezuela, Perú y Ecuador, mientras que en Colombia se les conoce como “cruasanes”. Para el caso de Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay se les llama “medialunas”. En otros países de Latinoamérica les dicen “cuernitos” o “cangrejitos”.