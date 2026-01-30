Esta famosa pieza de pan se ha ganado corazones alrededor del mundo por su exquisito sabor, aroma y textura. Cada 30 de enero celebramos el Día del Croissant para recordar este alimento imperdible en los desayunos, cenas o en cualquier momento del día. ¿Te has preguntado cuál es el verdadero origen de esta pieza de panadería? No, no proviene de Francia.
Día del Croissant 2026: cuál es su verdadero origen y otros datos curiosos
De hecho, aunque también Madrid es un lugar icónico para comer esta pieza de bollería, ya que cuenta con más de 40 locales para consumirlo acompañado de una rica bebida y tiene hasta su versión veggie, es un alimento originario de otro lugar. Por ello, en Life and Style te presentamos estos datos curiosos que quizás no conocías sobre el croissant.
Todo sobre el croissant
Su origen
Este pan elaborado con masa hojaldre, levadura y mantequilla proviene de Viena, Austria. Hay diversas versiones sobre su creación, pero la que más ha coincidido durante años, es que en 1683 panaderos vieneses que ayudaron a soldados del emperador Leopoldo I con señales de alarma para evitar ataques turcos, lo inventaron para festejar el triunfo ante el imperio Otomano.
Su forma
Después de ganar la batalla, los panaderos vieneses hicieron el croissant en forma de media luna porque era el emblema utilizado por el imperio Otomano, misma figura que está en su bandera.
Su significado
Croissant significa “creciente” en francés. En 1863 se utilizó por primera vez la palabra croissant, y forma parte del diccionario francés francés Littré.
Por si no lo viste:
Su nombre en otros países
“Cachitos” es el nombre de este pan en países como Venezuela, Perú y Ecuador, mientras que en Colombia se les conoce como “cruasanes”. Para el caso de Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay se les llama “medialunas”. En otros países de Latinoamérica les dicen “cuernitos” o “cangrejitos”.