‘Curtis Stone: Fire & Friends’ regresa a Maroma, A Belmond Hotel

Distintas raíces, un mismo fuego

El chef Curtis Stone, galardonado con estrellas Michelin y creador del restaurante Woodend dentro de Maroma, recibirá a dos figuras esenciales de la cocina mexicana contemporánea: Thalía Barrios García, chef oaxaqueña detrás de Levadura de Olla y La Cocina de Humo, y Guillermo González Beristáin, chef de Pangea y referente absoluto del norte del país.

Maroma, A Belmond Hotel es una propiedad icónica de Riviera Maya. (Foto: Cortesía)

Stone, australiano radicado en Los Ángeles, es reconocido por su estilo preciso, honesto y guiado por el producto. Su presencia televisiva, sus seis libros publicados y su labor social a través de #Commit2One lo han convertido en una voz global de la cocina moderna.

En Fire & Friends, la chef Barrios García aporta una mirada del territorio oaxaqueño con técnicas ancestrales, un respeto absoluto por la milpa y un vínculo emocional con los ingredientes; mientras que González Beristáin representa la madurez de la gastronomía mexicana de auto pues Pangea ha sido un pilar culinario del país.

La magia que vivimos en la primera edición fue inolvidable. En esta segunda encenderemos nuevas llamas, con nuevas voces y la misma energía Chef Curtis Stone

Fire & Friends: el calendario de actividades de un fin de semana para los sentidos

El programa, que se celebrará del 5 al 7 de diciembre, inicia el viernes 5 con el Sunset Beach BBQ, una cena frente al mar donde los chefs cocinarán en estaciones al fuego acompañados de cócteles ilimitados y música en vivo. La noche continúa con un takeover en Bambuco, el bar insignia del hotel, a cargo de Handshake Speakeasy, el bar número uno del mundo según The World’s 50 Best Bars 2024, junto a Three Dots and a Dash de Chicago.

El festival gastronómico Fire & Friends se realizará del 5 al 7 de diciembre. (Foto: Cortesía)

El sábado 6, Guillermo González Beristáin liderará el Fire-Cooking Showcase, una experiencia que explora productos locales, técnicas tradicionales y maridajes diseñados especialmente para la ocasión.Por la noche, Curtis Stone presentará la Woodend Signature Dinner, un menú de varios tiempos creado al fuego junto al chef Adolfo Murillo, combinando precisión técnica, narrativa y emoción culinaria. Durante todo el fin de semana, Thalía Barrios se integrará a las distintas actividades, aportando el espíritu milpero que distingue su cocina.

La celebración concluye el domingo 7 con la Garden Party by the Sea, una reunión relajada frente a la playa con cócteles frescos, bocados ligeros y actividades al aire libre. Es el cierre perfecto para un encuentro que honra la hospitalidad, la creatividad y el arte de cocinar al fuego en un entorno natural inigualable.

El restaurante Wooden by Curtis Stone será uno de los grandes protagonistas del festival gastronómico 'Fire&Friends'. (Foto: Cortesía)

Y toda esta fiesta de amistad y gastronomía se enmarca en Maroma, A Belmond Hotel, un refugio histórico ubicado en 80 hectáreas de exuberante selva tropical y las costas blancas del caribe mexicano.