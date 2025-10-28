Grupo Habita: Un cuarto de siglo de explorar nuevos horizontes

Debutaron en el año 2000 con el Hotel Habita de la Ciudad de México, un concepto con el que sus socios se atrevieron a desafiar el statu quo. Evitando la opulencia predecible, han abrazado el diseño moderno colaborando con arquitectos –Javier Serrano, Bernardo Gómez Pimienta, Enrique Norten, Agustín Landa y Alberto Kalach, por mencionar solo algunos– y diseñadores visionarios para crear espacios que se sienten más como santuarios urbanos. Hoy, con una cartera que abarca los rincones más cautivadores de México y que se extiende hasta Chicago con The Robey, Grupo Habita continúa redefiniendo el arte de la hospitalidad.

Hotel Otro, en Oaxaca capital. (Foto: Cortesía)

Con un don para descubrir lugares sin explotar, sus hoteles han llenado de nueva vida a barrios olvidados y se han vuelto parte del tejido mismo de la comunidad.

Hotel Escondido, en Puerto Escondido, Oaxaca. (Foto: Cortesía)

Así, de cara a 2025, Grupo Habita se prepara para presentar el Hotel Sevilla en Mérida, Yucatán. Ubicado dentro de una villa del siglo XVI meticulosamente restaurada, el hotel promete ser una mezcla de historia y modernidad. Con su arquitectura e interiores reinventados por Zeller & Moye, despacho con sede en Berlín, esta nueva propiedad está destinada a convertirse en un destino de visita obligada. El hotel contará 17 habitaciones y 4 suites, un spa y centro de bienestar, un jardín, restaurante, bar y biblioteca.

Derecha Hotel Condesa DF, izquierda Hotel Downton, ambos en Ciudad de México. (Foto: Cortesía)

Desde las costas bañadas por el sol de Puerto Escondido, Oaxaca, donde el Hotel Humano da la bienvenida a los surfistas descalzos, hasta el vibrante corazón cultural de Mérida o el siempre transitado malecón de La Paz, Grupo Habita sigue dedicado a la creación de refugios inolvidables. Y así, mientras se embarcan en su próximo capítulo, una cuestión es segura: su compromiso con la belleza, la innovación y el arte de materializar experiencias excepcionales seguirá dando forma al futuro de los viajes en los años venideros.