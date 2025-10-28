Publicidad

Viajes y Gourmet

Grupo Habita: Un cuarto de siglo de explorar nuevos horizontes

Pioneros del desarrollo hotelero dentro y fuera de México, Grupo Habita cumple 25 años siendo un referente de diseño vanguardista en destinos únicos.
mar 28 octubre 2025 05:55 AM
Grupo Habita hizo lo que hace 25 años no era común: apostar por el lujo discreto con diseño vanguardista en todos sus hoteles. (Foto: Cortesía)

Para una generación de viajeros exigentes, la marca Grupo Habita evoca una idea muy específica: lujo discreto y espacios de diseño vanguardista. Al celebrar 25 años, queda claro que este grupo pionero de la hospitalidad mexicana no solo ha construido refugios con personalidad única, sino que ha moldeado experiencias.

Debutaron en el año 2000 con el Hotel Habita de la Ciudad de México, un concepto con el que sus socios se atrevieron a desafiar el statu quo. Evitando la opulencia predecible, han abrazado el diseño moderno colaborando con arquitectos –Javier Serrano, Bernardo Gómez Pimienta, Enrique Norten, Agustín Landa y Alberto Kalach, por mencionar solo algunos– y diseñadores visionarios para crear espacios que se sienten más como santuarios urbanos. Hoy, con una cartera que abarca los rincones más cautivadores de México y que se extiende hasta Chicago con The Robey, Grupo Habita continúa redefiniendo el arte de la hospitalidad.

Hotel Otro, en Oaxaca capital. (Foto: Cortesía)

Con un don para descubrir lugares sin explotar, sus hoteles han llenado de nueva vida a barrios olvidados y se han vuelto parte del tejido mismo de la comunidad.

Hotel Escondido, en Puerto Escondido, Oaxaca. (Foto: Cortesía)

Así, de cara a 2025, Grupo Habita se prepara para presentar el Hotel Sevilla en Mérida, Yucatán. Ubicado dentro de una villa del siglo XVI meticulosamente restaurada, el hotel promete ser una mezcla de historia y modernidad. Con su arquitectura e interiores reinventados por Zeller & Moye, despacho con sede en Berlín, esta nueva propiedad está destinada a convertirse en un destino de visita obligada. El hotel contará 17 habitaciones y 4 suites, un spa y centro de bienestar, un jardín, restaurante, bar y biblioteca.

Derecha Hotel Condesa DF, izquierda Hotel Downton, ambos en Ciudad de México. (Foto: Cortesía)

Desde las costas bañadas por el sol de Puerto Escondido, Oaxaca, donde el Hotel Humano da la bienvenida a los surfistas descalzos, hasta el vibrante corazón cultural de Mérida o el siempre transitado malecón de La Paz, Grupo Habita sigue dedicado a la creación de refugios inolvidables. Y así, mientras se embarcan en su próximo capítulo, una cuestión es segura: su compromiso con la belleza, la innovación y el arte de materializar experiencias excepcionales seguirá dando forma al futuro de los viajes en los años venideros.

Hotel Terrestre, en Puerto Escondido, Oaxaca. (Foto: Cortesía)

