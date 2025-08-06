Publicidad

¿Leche vegetal en tu café? Expertas nos dicen cuál va mejor con cada bebida

No todas las leches vegetales funcionan igual en tu café para lograr textura, espuma y sabor. Acá las mejores recomendaciones de expertas en el tema.
mié 06 agosto 2025 07:26 AM
Cómo elegir leche vegetal para combinar café
.

Ya sea de almendra, de coco, de avena, de soya o cualquier otra opción, si eres de los que toma leche vegetal —por elección o por razones de salud—, esto te va a interesar. En los recientes años, el panorama ha cambiado y se ha extendido el consumo de esta bebida incluso en el mercado del café, así que ya no es raro pedir un capuchino, un latte o hasta un moka con este tipo de “lácteo”.

Sin embargo, no todas las leches vegetales ofrecen un sabor que eleve la experiencia de los consumidores en este tipo de bebidas. Por ello, la clave está en saber qué leche vegetal usar para cada tipo de bebida con café.

Por ejemplo, ¿te ha pasado que pides un capuchino caliente con leche de coco y no termina de convencerte el sabor final? Es porque no estás eligiendo la mejor combinación para esa bebida.

Por esta razón, dos expertas en el tema, Miriam Nájera, Nespresso B2B Coffee Sommelier México y Nirvana Talavera, Nespresso B2C Coffee Ambassador México, nos revelan sus mejores recomendaciones para hacer tu “milk pairing” ideal.

Pero primero lo primero… no todas las leches vegetales espuman igual. Esa capa sedosa y ligera que adorna un latte o capuchino bien hecho no es magia, sino ciencia. Lo que hace posible la espuma “perfecta” es la proteína en la leche: mientras más proteína vegetal contiene, mejor cuerpo y mayor estabilidad obtiene.

De hecho, muchas marcas vegetales ofrecen las versiones “barista”, que están formuladas con más proteína y son una gran opción para lograr ese acabado ideal. Así que, si lo deseas, busca ese sello a la hora de elegir tu leche vegetal.

Leche ideal para cada tipo de café

Para capuchinos…

Para obtener una espuma estable y rica, la avena será tu mejor aliada. Este tipo de leche tiene un sabor neutro que no compiten con el café y genera una textura cremosa.

Tip extra: debe contener al menos 10% de avena en su composición y al menos 2%.

Para lattes…

Al ser una bebida que suele tener más leche que café, se necesita una que no sacrifique la textura. Las expertas también recomiendan la leche de avena para elevar la experiencia del consumidor, aunque la leche de soya también es una gran alternativa.

Para bebidas frías…

Cada bebida tiene su chiste y lo comprobamos aquí. En el caso de los cafés fríos como un latte helado, el sabor es distinto. En este caso, la leche de coco aportará un perfil dulce que complementa perfectamente al café.

Sin embargo, si eres de los que no les gusta el coco o prefiere algo más ligero pero sin sacrificar el sabor, la leche de almendra también es una buena opción.

Para mokas calientes…

Esta dependerá del tipo de chocolate, por ejemplo natural, jarabe o amargo, pero en términos generales, las leches de avena y soya funcionarán bien para lograr una buena textura y balancear el dulzor.

Para mokas fríos…

El chocolate y el coco son una gran dupla. Si prefieres un moka frío, la leche de coco elevará completamente tu experiencia. ¡Después nos lo agradeces!

Para macchiatos…

Se trata de una bebida que necesita precisión para lograr el contraste entre espresso y espuma. Aquí, la leche de avena será de nuevo tu mejor aliada y destacará en el sabor y con una consistencia firme.

Como te lo acabamos de explicar con los consejos de expertas, algunas leches vegetales quedan mejor con diferentes tipos de bebidas con café. Sin embargo, es importante aclarar que no hay una única mejor opción. Siempre será bueno experimentar para descubrir cuál es tu combinación favorita, pues el mejor café siempre será el que tú mismo disfrutes más.

