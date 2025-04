Four Seasons Hotel Houston: lujo y hospitalidad en un mismo lugar

Todo comienza desde que cruzas sus puertas. El personal está listo para recibirte con una cálida bienvenida en un ambiente elegante, sofisticado y renovado, pues en 2022 el hotel fue modernizado para elevar aún más su estándar de exclusividad y confort.

Hospedaje

Cada una de sus habitaciones está pensada en las necesidades de los huéspedes y con vistas privilegiadas. Algunas de ellas te permiten capturar y, sobre todo, disfrutar de las vistas panorámicas del centro de la ciudad y de lugares cercanos de entretenimiento y deportes. Y claro que al ser un hotel de lujo, sus colchones, almohadas y ropa de cama son exquisitos. ¡Duermes como si fueras de la misma realeza!

. (Cortesía)

Como bien dicen: hay para todos los gustos. Las habitaciones de Four Seasons Hotel Houston varían en tamaños, desde los 29 hasta los 65 metros cuadrados, pero todos bajo la dirección creativa de Lauren Rottet, reconocido arquitecto y diseñador de esa emblemática ciudad.

También tiene disponibles suites residenciales, ideales para estancias prolongadas que incluyen cocinas equipadas, áreas de estar e incluso lavandería. El tamaño de estos espacios van de los 74 hasta 198 metros cuadrados.

Pero eso no es todo. Las suites especiales como State, Ambassador, Presidential y Penthouse destacan por su lujo y diseño. De hecho, las suites Presidential y la Penthouse, ubicadas en el piso 20, son las más grandes del hotel y cuentan con áreas hasta de 180 metros cuadrados, ambas con gimnasio privado.

. (Cortesía)

Experiencia culinaria

No necesitas salir del hotel para disfrutar de una experiencia culinaria inolvidable, pues hay una variedad increíble para deleitar a los comensales de la mano de sus propuestas: Toro Toro, Bandista y Bayou & Bottle, todos bajo la dirección del chef ejecutivo Jonathan Esparza y su talentoso equipo de chefs creativos.

Toro Toro es un reconocido steakhouse pan-latino, creado por el chef Richard Sandoval. Aquí, los huéspedes pueden disfrutar de una cocina vibrante en un ambiente texano con toques modernos y sofisticados.

Bandista es el exclusivo speakeasy bar del hotel con un ambiente sofisticado inspirado en los años 20 con un toque latino, y destaca por sus cócteles clásicos y contemporáneos, servidos en cristalería vintage. Créenos, te vas a sorprender con las presentaciones de los drinks.

. (Cortesía)

Bayou & Bottle es un elegante bar de bourbon que combina una variada oferta gastronómica con más de 200 variedades de whisky, ideal para aficionados como para expertos.

Spa y actividades

Claro que un hotel de lujo no está completo si no tiene un spa y actividades de entretenimiento. Para los amantes del cuidado personal y bienestar, el spa de Four Seasons Hotel Houston es el espacio perfecto para desconectarte de la rutina y disfrutar de una variedad de tratamientos terapéuticos y de relajación. Las experiencias incluyen masajes con aromaterapia, faciales detox y tratamientos especiales con exfoliación, baño hidratante de leche de aloe y hasta degustación de bourbon.

Recientemente, el hotel se asoció con la reconocida marca británica de cuidado de la piel Elemis, por lo que los huéspedes pueden disfrutar de los nuevos faciales Elemis Expert Touch, a través de indulgentes tratamientos de 80 minutos.

Entre las actividades disponibles en el hotel para complementar la experiencia a sus huéspedes, se encuentra la boutique de Krigler para los amantes de la perfumería de lujo, así como el exclusivo Le Salon Krigler, donde pueden crear su propia vela o perfume.

. (Cortesía)

También hay entretenimiento interactivo de la mano de los Topgolf Swing Suites, que ofrecen una experiencia única de simulación de golf, ideal para grupos pequeños o parejas que deseen pasar un momento de diversión al mismo tiempo que disfrutan del servicio de alimentos y bebidas de Bayou & Bottle.