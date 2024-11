Pequeños gestos que se convierten en grandes hábitos

Por ejemplo, he sustituido las libretas tradicionales por alternativas digitales como los smartbooks, y me esfuerzo por encontrar fuentes responsables y éticas de consumo amigables con el medio ambiente. También he optado por alternativas más duraderas, como LastObject, una marca danesa que ofrece productos reutilizables y sostenibles para reemplazar plásticos de un solo uso.

Trabajando en la industria de la hospitalidad, he notado que pequeñas acciones, como la sustitución de las amenidades de baño por productos sostenibles, junto con otras más grandes como la instalación de paneles solares, se vuelven fórmulas poderosas. No solo se reduce el uso de plásticos y de agua, sino que también se fomenta el consumo consciente entre los huéspedes durante sus estancias. Por ello, la compañía está en camino de disminuir las emisiones de carbono en un 30 por ciento para 2025. Estas medidas permiten concienciar a toda la comunidad de Marriott International y fomentar un estilo de vida más sostenible.

En cada viaje, me esfuerzo por observar los cambios, grandes y pequeños, que ocurren en nuestros hoteles. Las comodidades en las habitaciones, el contenido de los minibares, incluso los detalles de bienvenida: todo cuenta. Recientemente, en una visita a Guadalajara, me sorprendió gratamente cómo el diseño local y sostenible puede ser un aliado poderoso. Genera satisfacción no solo por su enfoque en la sostenibilidad, sino también por el orgullo de trabajar con productos de la región. Desde tazas de café elaboradas por diseñadores locales y que evitan el uso de plásticos, hasta obras de arte; todo tiene un origen local y sostenible.

El aprendizaje es otro aspecto esencial en este viaje hacia la sostenibilidad. Una de nuestras marcas de lujo, The Ritz-Carlton Hotel Company, ha forjado una alianza con Ocean Futures Society de Jean-Michel Cousteau. A través de un programa basado en cuatro principios —todo está conectado, no hay residuos en la naturaleza, todo funciona con energía, y la biodiversidad es buena—, el objetivo es entretener y educar a los huéspedes para construir juntos un futuro más sostenible.

El impacto de estos principios es profundo, ya que invitan a los viajeros a reflexionar sobre sus propias acciones y cómo pueden contribuir a un planeta más saludable. Otro excelente ejemplo son las colmenas polinizadoras instaladas en los jardines de los hoteles Select, en Costa Rica, que promueven el uso sostenible de la miel, apoyando a la vez la conservación de las abejas, esenciales para la biodiversidad.

Costa Rica Marriott Hacienda Belén, un lugar tan fascinante como inspirador, ha logrado integrar la sostenibilidad en cada rincón, utilizando paneles solares y ofreciendo experiencias únicas que invitan a los huéspedes a involucrarse de manera activa en el cambio. Es imposible no sentirse orgulloso al ver cómo estos ejemplos, que hemos aprendido de otros viajeros y de nuestras propias experiencias, se convierten en una fuente de inspiración para incorporar pequeños gestos que, a largo plazo, se transforman en grandes hábitos. La sostenibilidad, lejos de ser un concepto abstracto, es una forma de vida que crece con cada acción, por insignificante que parezca, que decidimos tomar.

Acerca de la autora:

Desde octubre de 2023, Louise Bang ocupa el puesto de Chief Sales & Marketing Officer para la región Caribe y Latinoamérica de Marriott International. A lo largo de su carrera profesional ha vivido en Europa, Medio Oriente y distintos países de América, lo que le ha otorgado una profunda sensibilidad cultural relacionada con la industria de la hospitalidad.