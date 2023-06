The 50 Best 2023: mexicanos entre los mejores restaurantes del mundo

La ciudad de Valencia, España ha sido testigo de la ceremonia de los premios The World's 50 Best Restaurants 2023, patrocinados por S.Pellegrino & Acqua Panna, donde Central de Lima ha sido reconocido como The World's Best Restaurant 2023 y The Best Restaurant in South America 2023. El evento, que tuvo lugar en el Teatro de la Ópera de Les Arts, ha rendido homenaje a la excelencia gastronómica de 24 territorios en los cinco continentes.