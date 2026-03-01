Publicidad

Relojes

20 años del Big Bang de Hublot: el origen de todo

El modelo Big Bang de Hublot cumplió su 20 aniversario y este ícono de la alta relojería merece un repaso por su historia y la de los personajes que lo consagraron.
sáb 28 febrero 2026 01:00 PM
hublot1.jpg
El Big Bang original de 2005. (FOTOS: CORTESÍA Y GETTY IMAGES.)

El fenómeno del Big Bang –que según la cosmología moderna dio origen al espacio, el tiempo, las galaxias, las estrellas y los planetas– fue el mismo que inspiró el diseño del reloj de Hublot conocido con el mismo nombre y que definió el rumbo de la marca fundada por Carlo Crocco en 1980.

Con una mentalidad revolucionaria, Hublot apostó por relojes atrevidos, innovadores y lúdicos que, con un diseño maximalista y proporciones sobredimensionadas –aunque siempre ergonómicas–, ponían a prueba todas las reglas de la industria. La experimentación con los materiales y los colores era respaldada por su filosofía del “arte de la fusión”, con la libertad creativa absoluta como objetivo último.

Usain Bolt: Embajador desde 2012

hublot2.jpg
Bolt. (FOTOS: CORTESÍA Y GETTY IMAGES.)

Y fue así como, en 2025, el Big Bang irrumpió en la escena con una estructura “sándwich” inédita hasta aquel momento que combinaba materiales como el oro rojo, la cerámica, el caucho, el Kevlar y la fibra de carbono.

Chiara Ferragni - Embajadora entre 2021 y 2023

hublot6.jpg
Ferragni. (FOTOS: CORTESÍA Y GETTY IMAGES.)

Avalado por numerosos premios y reconocimientos –el prestigioso Grand Prix d’Horlogerie de Genève al mejor reloj de diseño es uno de ellos–, su recorrido ha estado marcado por la reinvención de complicaciones mecánicas centenarias, el desarrollo de nuevos materiales y movimientos y una visión para relacionarse con los mundos del deporte, la música, el arte y la cultura en general.

Law Roch - en la MET Gala de 2021

hublot7.jpg
Roch. (FOTOS: CORTESÍA Y GETTY IMAGES.)

“El Big Bang es, sin duda, uno de los relojes más significativos del siglo XXI. Su influencia ha redefinido lo que un reloj puede llegar a ser, cruzando todas las fronteras entre tradición y modernidad; ciencia y arte”, asegura Julien Tornare, CEO de la casa, unas palabras que nos han inspirado a hacer un repaso de algunos de los embajadores y amigos de la marca que, llevándolo en la muñeca, han contribuido a elevarlo al estatus de ícono a lo largo de sus dos décadas de vida.

Kobe Bryant - Embajador entre 2013 y 2016

hublot3.jpg
Bryant (FOTOS: CORTESÍA Y GETTY IMAGES.)

Lang Lang - Embajador desde 2015

hublot4.jpg
Lang Lang (FOTOS: CORTESÍA Y GETTY IMAGES.)

Novak Djokovic - Embajador desde 2021

hublot5.jpg
Djokovic (FOTOS: CORTESÍA Y GETTY IMAGES.)

Kylian Mbappé - Embajador desde 2022

hublot8.jpg
Mbappé (FOTOS: CORTESÍA Y GETTY IMAGES.)

Edición especial del Big Bang dedicada a México presentada en el SIAR 2025.

hublot9.jpg
Reloj Big Bang edición México (FOTOS: CORTESÍA Y GETTY IMAGES.)

