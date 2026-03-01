El fenómeno del Big Bang –que según la cosmología moderna dio origen al espacio, el tiempo, las galaxias, las estrellas y los planetas– fue el mismo que inspiró el diseño del reloj de Hublot conocido con el mismo nombre y que definió el rumbo de la marca fundada por Carlo Crocco en 1980.
20 años del Big Bang de Hublot: el origen de todo
Con una mentalidad revolucionaria, Hublot apostó por relojes atrevidos, innovadores y lúdicos que, con un diseño maximalista y proporciones sobredimensionadas –aunque siempre ergonómicas–, ponían a prueba todas las reglas de la industria. La experimentación con los materiales y los colores era respaldada por su filosofía del “arte de la fusión”, con la libertad creativa absoluta como objetivo último.
Usain Bolt: Embajador desde 2012
Y fue así como, en 2025, el Big Bang irrumpió en la escena con una estructura “sándwich” inédita hasta aquel momento que combinaba materiales como el oro rojo, la cerámica, el caucho, el Kevlar y la fibra de carbono.
Chiara Ferragni - Embajadora entre 2021 y 2023
Avalado por numerosos premios y reconocimientos –el prestigioso Grand Prix d’Horlogerie de Genève al mejor reloj de diseño es uno de ellos–, su recorrido ha estado marcado por la reinvención de complicaciones mecánicas centenarias, el desarrollo de nuevos materiales y movimientos y una visión para relacionarse con los mundos del deporte, la música, el arte y la cultura en general.
Law Roch - en la MET Gala de 2021
“El Big Bang es, sin duda, uno de los relojes más significativos del siglo XXI. Su influencia ha redefinido lo que un reloj puede llegar a ser, cruzando todas las fronteras entre tradición y modernidad; ciencia y arte”, asegura Julien Tornare, CEO de la casa, unas palabras que nos han inspirado a hacer un repaso de algunos de los embajadores y amigos de la marca que, llevándolo en la muñeca, han contribuido a elevarlo al estatus de ícono a lo largo de sus dos décadas de vida.
Kobe Bryant - Embajador entre 2013 y 2016
Lang Lang - Embajador desde 2015
Novak Djokovic - Embajador desde 2021