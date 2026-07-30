No lo decimos nosotros… lo dicen las pruebas en redes sociales. Harry Styles ya se encuentra en la Ciudad de México para ofrecer varios conciertos que pondrán a bailar y gritar a todos sus fans y, para que calientes motores te compartimos el posible setlist y otros detalles.
Harry Styles en CDMX: posible setlist y todo lo que debes saber de sus conciertos
El artista llegó a la capital mexicana hace unos días para pasar tiempo de ocio y estar listo para los shows que darán inicio este viernes 31 de julio en el Estadio GNP Seguros. De hecho, la zona que más concurre es la Roma Norte, donde se le ha visto caminando y disfrutando de la ciudad.
¿Cuándo estará Harry Styles en CDMX 2026?
Como recordarás, el cantante y compositor británico se presentará en seis fechas: 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto de 2026, como parte de su gira Together, Together Tour 2026.
Aunque es muy probable que Harry cambie el orden de las canciones o varíe cada noche, se estima un repertorio de 19 a 22 temas.
Acá el posible setlist
Intro: Bridge Over Troubled Water / Aperture
Are You Listening Yet?
Golden
Adore You
Watermelon Sugar
Music for a Sushi Restaurant
Taste Back
Coming Up Roses
Fine Line
American Girls
Keep Driving
Ready, Steady, Go!
Dance No More
Treat People With Kindness
Pop
Season 2 Weight Loss
Carla's Song
Matilda
Homenaje a One Direction (Night Changes o History)
Cierre: Sign of the Times y As It Was
A qué hora empiezan los conciertos de Harry Styles en CDMX
La hora de inicio del show de Harry Styles es a las 09:00 pm, sin embargo la cantatutora británica Jarja Smith será la artista invitada y encargada de abrir su concierto cada noche a partir de las 08:00 pm.
Si quieres acceder al recinto con antelación, no te preocupes porque la apertura de puertas comienza a las 04:30 pm.
Cómo llegar al Estadio GNP Seguros
La mejor forma de llegar al Estadio GNP Seguros es en transporte público, pero al ser un evento de alta demanda el estacionamiento del recinto llega a su cupo máximo en muy poco tiempo. También, el tiempo de llegada en auto suele ser demasiado elevado debido al tráfico.
Puedes llegar a través del Metro. Toma la Línea 9 (Pantitlán/Tacubaya o Tacubaya/Pantitlán) y bájate en la estación “Ciudad Deportiva” o “Puebla” y el recinto se encuentra a solo unos pasos.
Para llegar por Metrobús, puedes hacerlo por la Línea 2 y bajarte en la estación “Iztacalco” o “UPIICSA”. Posteriormente deberás caminar aproximadamente 15 minutos para llegar al lugar.