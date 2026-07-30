Harry Styles en CDMX: posible setlist y todo lo que debes saber de sus conciertos

El artista llegó a la capital mexicana hace unos días para pasar tiempo de ocio y estar listo para los shows que darán inicio este viernes 31 de julio en el Estadio GNP Seguros. De hecho, la zona que más concurre es la Roma Norte, donde se le ha visto caminando y disfrutando de la ciudad.

¿Cuándo estará Harry Styles en CDMX 2026?

Como recordarás, el cantante y compositor británico se presentará en seis fechas: 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto de 2026, como parte de su gira Together, Together Tour 2026.

Aunque es muy probable que Harry cambie el orden de las canciones o varíe cada noche, se estima un repertorio de 19 a 22 temas.

Acá el posible setlist

Intro: Bridge Over Troubled Water / Aperture

Are You Listening Yet?

Golden

Adore You

Watermelon Sugar

Music for a Sushi Restaurant

Taste Back

Coming Up Roses

Fine Line

American Girls

Keep Driving

Ready, Steady, Go!

Dance No More

Treat People With Kindness

Pop

Season 2 Weight Loss

Carla's Song

Matilda

Homenaje a One Direction (Night Changes o History)

Cierre: Sign of the Times y As It Was