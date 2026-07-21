Harry Styles cancela uno de sus conciertos en Brasil por motivos de salud: esto se sabe

De acuerdo con un comunicado, su show de este 21 de julio no se llevará a cabo debido a una “enfermedad relacionada con la gira” no especificada.

“Lamentamos profundamente comunicar que el concierto de Harry Styles programado para el martes 21 de julio de 2026 en MorumBIS ha sido cancelado debido a una enfermedad durante la gira”, explica el comunicado.

Sin embargo, su show programado para el viernes 24 de julio en el mismo recinto sigue en pie. Y para quienes se quedarán sin verlo hoy, se informó que podrán usar su boleto para obtener un descuento exclusivo en el siguiente concierto.

“Hemos colaborado con el reciento para poner a la venta el mayor número posible de entradas para el espectáculo del viernes, pero la disponibilidad es extremadamente limitada”, detalla el comunicado.

La gira del artista británico Together, Together que impulsa su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, dio inicio en Ámsterdam el pasado 16 de mayo y ha obtenido excelentes críticas.

Tras su paso por Brasil, la gira tiene previsto llegar a la Ciudad de México para ofrecer seis conciertos en el Estadio GNP Seguros, los cuales inician el viernes 31 de julio.