Robbie Williams regresa a México: fecha de concierto, preventa y todo lo que se sabe

El artista de 52 años regresará a nuestro país, esta vez para ofrecer un concierto que marca la llegada de su nueva era musical y con su álbum Britpop. Se trata de su decimotercer álbum de estudio que incluye los sencillos Rocket, Spies, Human y All My Life.

Y es que no es cualquier álbum de estudio, pues artistas de renombre aparecen en él, entre ellos Chris Martin de Coldplay, Gaz Coombes (Supergrass), la leyenda de Black Sabbath Tony lommi, así como el dúo pop mexicano Jesse & Joy.

Robbie Williams en México 2026

Aparta la fecha porque el cantante y compositor se presentará específicamente en el Palacio de los Deportes de la CDMX el miércoles 7 de octubre.

Fecha de preventa

La preventa será para clientes Banamex el próximo lunes 2 de marzo a partir de las 11:00 am, tiempo centro de México, mientras que la venta general se realizará un día posterior, el martes 3 de marzo.

La venta de boletos será a través del sitio oficial de Ticketmaster y en la taquilla del recinto, ubicado en Añil 667, Granjas México, Alcaldía Iztacalco y a unos pasos de la estación del metro Velódromo de la Línea 9 (Tacubaya - Pantitlán).