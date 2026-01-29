¿Zayn Malik lanza indirecta a Harry Styles por el precio de sus boletos? De esto va la polémica

Y es que, aunque el artista de 31 años es uno de los más esperados de este año, no pasó desapercibida la molestia de los fans por esa razón. En el caso de México, los boletos oscilaron entre los $1,091.25 en la sección Naranja C y hasta los $6,547.25 en pits.

En otros lugares como Reino Unido, los precios iniciaron en 44 libras (unos $1,046.00 pesos mexicanos), sin embargo en secciones más cercanas al escenario ascendieron a las 466 libras ($11,083.74 pesos mexicanos aproximadamente) y los precios de los paquetes VIP fueron de más de 700 libras (más de 16,649.40 pesos).

Y como si fuera arte de magia… el excompañero de Harry, el británico Zayn Malik, habría lanzado una indirecta sobre los altos precios de los boletos. Fue durante su residencia en Las Vegas donde soltó un breve mensaje que sin duda causó polémica y suposiciones.

Espero que los precios de los boletos no hayan sido muy altos… solo digo Zayn Malik

“Espero que los precios de los boletos no hayan sido muy altos… solo digo”, comentó el artista ante su público y con una ligera sonrisa en el rostro.

No solo Malik se habría pronunciado, también Liam Gallagher soltó un muuuy breve comentario en su cuenta de Twitter en el marco de la venta de los boletos de Harry Styles. Aunque no fue un mensaje directo para el artista, simplemente publicó: “HOW MUCH”. ¿Coincidencia?