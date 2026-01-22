¿Cuánto cuestan los boletos de BTS en México 2026? Precios oficiales para su concierto en el Estadio GNP

Como recordarás, el grupo de K-pop conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentará en el país como parte de su BTS World Tour ‘Arirang’ los próximos jueves 7, sábado 8 y domingo 10 de mayo de 2026.

Precios de boletos

Los boletos van en los siguientes rangos de precio: $1,767.00 pesos, $2,840.00 pesos, $4,476.00 pesos, $4,948.00 pesos, $8,010.00 pesos, $8,482.00 pesos, $8,953.00 pesos y $13,330.00 pesos (con cargos incluidos).

Adicional, habrá un cargo de $50.00 pesos por procesamiento de orden.

En el caso de los accesos VIP tendrán un costo máximo de $17,782.00 pesos.

Ocesa confirmó a través de Twitter que estos precios no cambiarán durante la preventa ni la venta general.