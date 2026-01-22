¿Cuánto cuestan los boletos de BTS en México 2026? Precios oficiales para su concierto en el Estadio GNP

Ahora sí, oficialmente puedes revisar tu cartera porque Ocesa ya anunció cuánto costarán los boletos para los conciertos de BTS en México este 2026, específicamente en el Estadio GNP Seguros.
BTS en México 2026: Esto costarán los boletos para los conciertos en el Estadio GNP
Como recordarás, el grupo de K-pop conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentará en el país como parte de su BTS World Tour ‘Arirang’ los próximos jueves 7, sábado 8 y domingo 10 de mayo de 2026.
Precios de boletos
Los boletos van en los siguientes rangos de precio: $1,767.00 pesos, $2,840.00 pesos, $4,476.00 pesos, $4,948.00 pesos, $8,010.00 pesos, $8,482.00 pesos, $8,953.00 pesos y $13,330.00 pesos (con cargos incluidos).
Adicional, habrá un cargo de $50.00 pesos por procesamiento de orden.
En el caso de los accesos VIP tendrán un costo máximo de $17,782.00 pesos.
Ocesa confirmó a través de Twitter que estos precios no cambiarán durante la preventa ni la venta general.
Preventa
Calienta motores porque la preventa inicia mañana viernes 23 de enero para miembros ARMY y el sábado 24 se realizará la venta general.
¿Cómo será el escenario de BTS en México 2026?
Ticketmaster publicó además el mapa para los conciertos. La buena noticia es que será un escenario 360 grados para que todos los asistentes disfruten el concierto como si estuvieran “hasta adelante” del escenario. Acá los detalles: