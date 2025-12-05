De Puerto Rico pa'l mundo: Spotify tendrá una experiencia inmersiva inspirada en Bad Bunny en CDMX

La plataforma de música celebra que Benito se coronó como el Artista más escuchado de Spotify en 2025 con más de 19,000 millones de reproducciones y que también su más reciente álbum fue el más reproducido del año.

Por esta razón, Spotify quiere que los fans disfruten y canten a todo pulmón sus canciones y llevará la celebración a tres consientes y cinco ciudades: San Juan (Puerto Rico), Ciudad de México (México), Madrid (España) y París (Francia).

En el caso de México, Spotify ofrecerá “De Puerto Rico Pa’l Mundo”, una experiencia inmersiva para todos los fans de Benito e inspirada principalmente en el universo DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

¿Qué habrá en la experiencia inmersiva de Bad Bunny en CDMX?

Acá podrás encontrar una réplica del cuarto de Concho, un photo wall para tomarse fotos y la oportunidad de escribir qué fue lo que te faltó hacer este año, así como una pista de baile con música —por supuesto de Benito y otras canciones que te pondrán a bailar—, mesas de dominó y otras sorpresas más.

Fechas y horarios

Como todo lo bueno es temporal, está disponible a partir de este viernes 5 y hasta el domingo 7 de diciembre desde las 12:00 pm y hasta las 08:00 pm en Orizaba 34, Roma Norte, CDMX.

Cómo ingresar

El acceso para disfrutar de esta experiencia inmersiva será solo con pie-registro a través este link , el cual también encontrarás disponible en los canales de Spotify México.