Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Música

Para TiRAR MáS FOToS: Spotify tendrá una experiencia inmersiva inspirada en Bad Bunny

Spotify celebra que Benito fue el artista más escuchado de este año y lo hace de una manera especial en que los fans pueden vivir una experiencia especial. Acá todos los detalles.
vie 05 diciembre 2025 02:09 PM
De Puerto Rico pa'l mundo: Spotify tendrá una experiencia inmersiva inspirada en Bad Bunny en CDMX
Bad Bunny. (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Si ya tienes tu boleto asegurado para asistir a los conciertos de Bad Bunny en la CDMX o simplemente quieres disfrutar de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS de una manera especial, ya puedes ir calentando motores de la mano de Spotify a través de una experiencia inmersiva.

Publicidad

La plataforma de música celebra que Benito se coronó como el Artista más escuchado de Spotify en 2025 con más de 19,000 millones de reproducciones y que también su más reciente álbum fue el más reproducido del año.

Por esta razón, Spotify quiere que los fans disfruten y canten a todo pulmón sus canciones y llevará la celebración a tres consientes y cinco ciudades: San Juan (Puerto Rico), Ciudad de México (México), Madrid (España) y París (Francia).

Te puede interesar:

Bad Bunny recibe premio de Mejor Álbum del Año
Música

Bad Bunny, el más reconocido en los Latin Grammy: acá los principales ganadores

En el caso de México, Spotify ofrecerá “De Puerto Rico Pa’l Mundo”, una experiencia inmersiva para todos los fans de Benito e inspirada principalmente en el universo DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

¿Qué habrá en la experiencia inmersiva de Bad Bunny en CDMX?

Acá podrás encontrar una réplica del cuarto de Concho, un photo wall para tomarse fotos y la oportunidad de escribir qué fue lo que te faltó hacer este año, así como una pista de baile con música —por supuesto de Benito y otras canciones que te pondrán a bailar—, mesas de dominó y otras sorpresas más.

Fechas y horarios

Como todo lo bueno es temporal, está disponible a partir de este viernes 5 y hasta el domingo 7 de diciembre desde las 12:00 pm y hasta las 08:00 pm en Orizaba 34, Roma Norte, CDMX.

Cómo ingresar

El acceso para disfrutar de esta experiencia inmersiva será solo con pie-registro a través este link , el cual también encontrarás disponible en los canales de Spotify México.

Publicidad

Tags

Spotify Bad Bunny

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad