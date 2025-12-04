Rosalía regresa a México y tendrá venta de boletos exclusiva para fans

El Lux Tour 2026, que incluye países de Europa, América y Asis, tendrá cuatro fechas en México: dos en CDMX, una en Guadalajara y una más en Monterrey y la venta general será el 11 de diciembre, pero tendrá una venta de boletos exclusiva para fans (independientemente de la preventa de Ticketmaster).

Rosalía en México: Fechas y ciudades

Los conciertos de Rosalía en México se realizarán en agosto de 2026, con su presentación en la Arena VFG de Guadalajara, después en la Arena Monterrey y terminará su paso por nuestro país en Ciudad de México.

Es bien sabido que este espectáculo es más íntimo (tan solo la presentación del álbum se realizó en el Museo Nacional de Arte de Cataluña), por lo que habrá menos boletos… más difíciles de conseguir.

LAS FECHAS DE LOS CONCIERTOS SON:

– ARENA VFG, EN GUADALAJARA: 15 DE AGOSTO.

15 DE AGOSTO. – ARENA MONTERREY: 19 DE AGOSTO.

19 DE AGOSTO. – PALACIO DE LOS DEPORTES, EN CDMX: 25 Y 26 DE AGOSTO.

Fechas del LUX Tour 2026. (Foto: @rosalia.vt)

Rosalía tendrá venta de boletos especial para fans. Esto se sabe:

La cantante tendrá una venta especial para fans que se realizará antes de la preventa de Banamex- Ticketmaster y la venta general.

Para acceder, es necesario registrarse en la página oficial de Rosalía, en el apartado del Lux Tour 2026 . Únicamente es necesario dar de alta tu correo electrónico y confirmar que te llega un mensaje de confirmación de tu registro.

La venta para fans se realizará el 9 de diciembre a las 9:00 horas de CDMX y a quienes tengan registro se les enviará un código y enlace de preventa. Esto no garantiza un boleto, pero sí una oportunidad de poder comprarlo porque, repetimos, los espacios para este espectáculo son más reducidos que en ocasiones pasadas.

La cantante española visitará países de América, Europa y Asia. (Foto: @rosalia.vt)

PREVENTA BANAMEX Y VENTA GENERAL

En caso de no poder acceder a la venta para fans, puedes obtener tus entradas en la preventa Banamex que se realizará el 10 de diciembre a partir de las 11:00 horas de CDMX.

En caso de que las anteriores opciones no hayan funcionado, la venta general inicia el 11 de diciembre a partir de las 11:00 horas, con cualquier tarjeta bancaria.

Todavía no se sabe el precio de los boletos para los conciertos de Rosalía en México, pero estos se revelarán poco antes de que inicie la venta.

Sin duda, es uno de esos espectáculos que vale la pena. El proyecto conceptual está dividido en cuatro movimientos y cada tema está inspirado en figuras históricas vinculadas a la santidad y la Iglesia Católica. Además, mezcla perfectamente el flamenco, la ópera, electrónica, hip hop y arreglos con orquesta sinfónica.