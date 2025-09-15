Publicidad

Música

¡Sorpresa! Bad Bunny transmitirá en streaming un concierto desde Puerto Rico

Benito no quiere que sus fans se pierdan el show final de su residencia. Acá los detalles para verlo.
lun 15 septiembre 2025 05:50 PM
Bad Bunny.

La estrella puertorriqueña de reggaetón Bad Bunny trasmitirá un concierto en vivo el próximo sábado, dio a conocer su agencia a través de un comunicado.

Este sorpresivo concierto, reservado a los residentes de Puerto Rico y que conmemora el octavo aniversario del huracán María el 20 de septiembre, concluye la histórica residencia "No me quiero ir de aquí" en su natal Puerto Rico.

La transmisión mundial del concierto que comenzará a las 18:30 horas tiempo centro de México estará disponible gratuitamente en Amazon Music, en el canal de Twitch de Amazon y estará disponible para todos los usuarios de Prime Video. Será el show final de su residencia.

El artista y Amazon anunciaron además una colaboración en las áreas de educación, tecnología y desarrollo económico, agrega el comunicado.

La residencia fue la oportunidad para que Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, de 31 años, celebrara la identidad y la historia puertorriqueñas y pusiera en primer plano los problemas de la isla, empezando por su gentrificación.

Después de Puerto Rico, un territorio libre asociado a Estados Unidos, el artista empezará una gira de 56 fechas por Latinoamérica, Australia y Europa.

La gira no pasará por Estados Unidos debido al "problema" de la posible presencia de la policía de inmigración (ICE) frente a sus salas de conciertos, explicó Bad Bunny recientemente en una entrevista con la revista británica i-D.

Con información de AFP

