Taylor Swift rompe récord en Spotify con su nuevo álbum, The Life of a Showgirl

La estrella estadounidense había anunciado el lanzamiento de su siguiente producción en el podcast New Heights, conducido por su prometido Travis y su hermano Jason Kelce.

Recordemos que el anunció fue metódicamente planeado, pues la noticia de su 12º álbum la dio a conocer exactamente a las 12:12 am, el día 12 de agosto junto a una campaña visual muy atractiva.

Rápidamente, la noticia se hizo viral alrededor del mundo y los fans por supuesto están ansiosos por escuchar las nuevas canciones y esto quedó claro en el récord que rompió la artista de 35 años.

The Life of a Showgirl se ha convertido en el álbum más pre-guardado en la historia de la plataforma de música. De hecho, este récord lo superó ¡por ella misma!

Sí, así como lo lees. El récord anterior lo tenía Taylor Swift con su álbum The Tortured Poets Department, estrenado en abril de 2024.

Fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

Como recordarás, la estrella anunció que The Life of a Showgirl se estrena el 3 de octubre, así que agenda la fecha para que escuches detalladamente cada canción junto a tus amixes.