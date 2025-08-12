Taylor Swift anuncia su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl': esto se sabe

"Este es mi nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl'", dijo Swift mientras sostenía una versión difuminada de la portada del disco, en un clip del podcast New Heights a través de Instagram.

El episodio completo del podcast se publicará el miércoles a las 19:00 horas tiempo del este de Estados Unidos.

At 12:12 on the 12th, TS12 finally got a name: The Life of a Showgirl. ❤️‍🔥 More info soon… pre pre-order the album & pre pre-scream in the meantime!!!!!!!!!!!! https://t.co/Xv1MYlxrYy#TSTheLifeofaShowgirl pic.twitter.com/Iw6nIenIkN — Taylor Nation (@taylornation13) August 12, 2025

Fecha de lanzamiento

La página web oficial de la cantante ganadora de 14 Grammys, incluyendo cuatro trofeos al Álbum del Año, indica que la fecha oficial de lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio se anunciará próximamente.

Preventa

Sin embargo, el sitio ya ofrece preventas: la versión en vinilo tendrá un precio de 30 dólares, el casete 20 dólares y el CD, que incluye un póster, costará 13 dólares.

El anuncio del nuevo álbum llega en un momento clave para la artista, quien en mayo adquirió los máster de grabación de sus seis primeros discos, lo que le dio el control de toda su música tras una larga disputa con su anterior discográfica.

Su más reciente álbum, The Tortured Poets Department, vendió 2.61 millones de copias y unidades de streaming durante su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos. Billboard lo calificó como la mayor semana de reproducción para un álbum de la historia y la mayor semana de ventas para un álbum en vinilo en la era moderna.

Por su lado, Spotify declaró que ese mismo álbum ha sido el más reproducido en una sola semana superando los mil millones de reproducciones.

Con información de Reuters