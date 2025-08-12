Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Música

Taylor Swift anuncia su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl': esto se sabe

La cantante anunció su 12º álbum durante un podcast conducido por su novio Travis Kelce y su hermano. ¿Cuál es la fecha de lanzamiento? ¿Cómo obtenerlo en preventa? Estos son todos los detalles.
mar 12 agosto 2025 09:04 AM
Taylor Swift anuncia su nuevo álbum "The Life of a Showgirl"
Taylor Swift.

¡Buenas noticias para los swifties! La superestrella Taylor Swift reveló su nuevo álbum de estudio The Life of a Showgirl la noche del lunes.

La noticia la dio a conocer en el podcast New Heights, conducido por su novio y estrella de la NFL Travis Kelce, junto con su hermano Jason.

Publicidad

"Este es mi nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl'", dijo Swift mientras sostenía una versión difuminada de la portada del disco, en un clip del podcast New Heights a través de Instagram.

El episodio completo del podcast se publicará el miércoles a las 19:00 horas tiempo del este de Estados Unidos.

Fecha de lanzamiento

La página web oficial de la cantante ganadora de 14 Grammys, incluyendo cuatro trofeos al Álbum del Año, indica que la fecha oficial de lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio se anunciará próximamente.

Te puede interesar:

Foto de Taylor Swift de perfil con vestido rojo y cabello suelto a su llegada a los Grammy 2025.
Música

No hay quinto malo: Taylor Swift es elegida -otra vez- artista del año

Preventa

Sin embargo, el sitio ya ofrece preventas: la versión en vinilo tendrá un precio de 30 dólares, el casete 20 dólares y el CD, que incluye un póster, costará 13 dólares.

El anuncio del nuevo álbum llega en un momento clave para la artista, quien en mayo adquirió los máster de grabación de sus seis primeros discos, lo que le dio el control de toda su música tras una larga disputa con su anterior discográfica.

Lee más:

carta de taylor swift
Música

“Todo lo que he hecho, ahora me pertenece”: Taylor Swift recupera toda su música

Su más reciente álbum, The Tortured Poets Department, vendió 2.61 millones de copias y unidades de streaming durante su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos. Billboard lo calificó como la mayor semana de reproducción para un álbum de la historia y la mayor semana de ventas para un álbum en vinilo en la era moderna.

Por su lado, Spotify declaró que ese mismo álbum ha sido el más reproducido en una sola semana superando los mil millones de reproducciones.

Con información de Reuters

Publicidad

Tags

Taylor Swift

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad