De TikTok al Pal Norte: Sahir Montoya y la nueva cara de los corridos bélicos

Años después, tras insistir con videos en YouTube y TikTok, su carrera tomó fuerza con el proyecto Bélico Indie Vol. 1, una plataforma que reunió a nuevas voces del género conocido como “corridos bélicos”.

La historia de Sahir, originario de Monterrey, Nuevo León, no es distinta a la de muchos artistas emergentes, pero la forma de contarla lo distingue. “La primera canción que me salió completa fue Te Metiste, de Ariel Camacho”, recuerda con respeto y nostalgia.

“De él me llevo todo, la manera de tocar, de cantar, los corridos, las letras. Toda la nueva generación estamos influidos por Ariel Camacho”.

De los virales al escenario grande

Esa influencia, sin embargo, no lo limita. El artista de 20 años tiene una forma particular de plantarse frente al micrófono, con una voz que no duda en asumir riesgos. “Lo que yo traigo en las canciones es una voz con huevos, con fuerza”, dice sin rodeos.

Esa frontalidad se refleja tanto en sus letras como en su actitud: le gusta experimentar, se deja llevar por el reggaetón, la electrónica, los covers mexicanos y lo que venga, pero siempre vuelve al corrido, como quien vuelve a casa.

Aunque hoy lo reconocen en centros comerciales, mercados o festivales, no olvida lo difícil que fue empezar. Durante la pandemia subía video tras video a TikTok, sin que nada pasara. “No pegaba nada. Hasta te agüitas, dices, ‘¿qué pasó?’”, confiesa.

Justo cuando estaba por rendirse, uno de esos videos se volvió viral. Fue su primer gran momento, y lo describe como “volver a nacer”. Ese giro inesperado dio paso al disco Diamantado, un proyecto variado y ambicioso, con corridos arremangados, baladas de amor y más de una sorpresa.

Y todo comenzó con La P-90, la canción que lo puso en el mapa. “Ahí vimos que ese era el camino”.

Hoy, cuando su música suena en coches, en fiestas y en tiendas, Sahir todavía se sorprende. “Una vez estaba comiendo un helado en Dairy Queen y escuché mi canción desde una tienda de gorras. Dije, ‘a la madre’, y desde ahí empecé a escucharla en todas partes. La gente me reconoce, me pide fotos, hasta en el mercado Sonora”.

Ese reconocimiento lo llevó también al escenario de Pal Norte, uno de los festivales más grandes del país. “Era uno de mis muchos sueños. Estar ahí, en los camerinos, compartir con otros artistas, fue increíble”.