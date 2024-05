¿Por qué hay "beef" Drake y Kendrick Lamar?

“Euphoria”, then “6:16 in LA”, then "Meet The Grahams"

Y así llegamos a, finalmente, “Euphoria”, de Kendrick Lamar, una canción de seis minutos que con el título hace referencia a la serie de HBO Max de la que Drake es productor ejecutivo y le dio hasta con todo.

Lo llama “predecible”, el “maestro de la manipulación” y un “mentiroso”; además retoma señalamientos de otros raperos como las cirugías plásticas a las que supuestamente se ha sometido Drake para tener unos abdominales falsos.

Pero dejó el diss track un poquito tranquilo (en comparación con los siguientes) y se dedicó a decirle que, en verdad, lo aborrece.

A modo de burla, Drake respondió con un post en sus historias de Instagram de un screen shot de la película “10 cosas que odio de ti”.

Pero no se quedó así. Un par de días después, Lamar lanzó una segunda canción llamada “6:16 in LA” y todo se descontroló. En esta canción Kendrick aseguró que alguien cercano a Drake filtra información: “you must be a terrible person, everyone inside your team is whispering that you deserve it” (trad. “debes ser una persona terrible, todos en tu equipo susurran que te lo mereces”).

Hasta ese momento todo se mantenía en el ámbito profesional, hasta que Drake lanzó “Family Matters”, que llevó todo hacia lo personal. “Mencionaste a mi semilla (hijos), ahora lidia con su papá. Seré malo” y comenzó a especular que Lamar infringe violencia doméstica (aunque nunca ha enfrentado ningún tipo de acusación formal al respecto).

Y en 20 minutos Kendrick Lamar respondió con “Meet The Grahams” y abre la canción diciendo “You messed up the minute you called out my family’s name” (trad. “lo arruinaste en el minuto que nombreste a mi familia”).

Esta canción nombra a cada integrante de la familia de Drake, desde su mamá, su papá, Adonis -su hijo de seis años- y, finalmente, a una pequeña de 11 años que, asegura, es “ocultada” por su padre.

Además, asegura que Drake es adicto a apostar, al sexo y a distintas drogas. A esto, el canadiense solo respondió en Instagram pidiendo que “quien tenga a su hija oculta”, se la devuelva.