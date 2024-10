El AXE Ceremonia pisa fuerte para 2025: lineup, boletos y más

Precios de los boletos del Ceremonia: ¿cuándo salen a la venta?

Si ya tienes acceso para AXE Ceremonia 2025, probablemente has hecho la mejor compra de 2025; si no compraste tus entradas en early bird, no te preocupes, los boletos estarán en preventa para usuarios de Citibanamex el próximo 23 de octubre a las 14:00 horas, a través de Ticketmaster.

Aun no se revela el costo de los boletos, pero el general en early bird costaba en general 3,698 pesos + cargos, y el PLUS 5,628 pesos + cargos por servicio, por lo que los precios aumentarán en preventa Banamex y en la venta general.

¿Nos vemos allá?