El cartel del Corona Capital 2024: hay grandes nombres, sólo falta acentuarlos

Es verdad que mucha gente notó la carencia de un agente fuerte para liderar el lineup, pues aunque Melanie Martinez y Shawn Mendes poseen un fandom fuerte, están lejos del ADN festivalero, un poco se debe a que la audiencia joven en México tiene un desazón frente a eventos masivos y largos como estos.

De hecho, el Inegi explica que las personas de 18 a 29 años son las más activas para asistir a eventos culturales (28%), seguidas del grupo de personas de 30 a 49 años, que representan 26%, por lo que ahí está un gran reto para el Corona Capital: construir una nueva audiencia, tan fiel y apasionada como la actual.

La cantante y compositora estadounidense Melanie Martinez es uno de los shows más interesantes que podrás ver en el CC24. (Foto: Theo Wargo | Getty Images)

¿Pero esto es motivo para dejar de asistir? La respuesta es un rotundo no.

Pese a las reacciones mixtas en redes sociales, el cartel tiene letras pequeñas que realmente no son para nada "pequeñas".

Badbadnotgood, Black Pumas, The Blaze, Travis, Iggy Pop, Beck, St. Vincent, Nothing But Thieves, Thee Sacred Souls y Warpaint son de esos actos que vale la pena ver siempre, pues su talento es invaluable y la verdad es que sería casi imposible verles por separado.

Además, a artistas como Leon Bridges, Blonde Redhead o Clairo, que aunque tienen un talento envidiable y su carrera es joven, sería raro verles en otro venue al menos en el corto plazo, por lo que gracias a foros como el Corona Capital puedes estar en sus presentaciones.

Como estos ejemplos hay muchos más y para que no te pierdas ninguno, aquí otros ejemplos en un playlist que se irá actualizando para que llegues preparado a la fecha del festival.

Échale oreja en un rato libre, seguro te gustará: