Beabadoobee, FINNEAS y Lenny Kravitz en lo mejor de la semana musical

Próximos conciertos en México

James Blake vuelve merecidamente a la CDMX

Después de su emotiva presentación en Axe Ceremonia 2024, James Blake regresa a la Ciudad de México para presentarse en vivo el próximo 26 de noviembre en el Pepsi Center WTC.

Los boletos ya están disponibles.

Robert Alfons y su gran acto musical

TR/ST inicia su gira por Norteamérica en CDMX para presentar su próximo álbum Performance el 5 de septiembre en el Auditorio BB.

Los boletos ya están disponibles.

Lenny, hermano, ya eres mexicano

Lenny Kravitz, icónico ganador de cuatro Grammys, anunció su concierto en México como parte de la gira Blue Electric Light Tour 2024. Se presentará el 14 de diciembre en el Palacio de los Deportes.

Los boletos ya están disponibles.

Sama' Abdulhadi y su techno revolucionario

Sama', considerada la primera DJ y productora originaria de Palestina de talla internacional, regresa a México el próximo 4 de octubre para presentarse en Supremo.

Los boletos ya están disponibles.

La reseña de la semana

beabadoobee – 'This Is How Tomorrows Moves'

⭐⭐⭐ ⚝ ⚝

En This Is How Tomorrow Moves, beabadoobee aka Beatrice Laus, da un giro hacia una melancolía sutil, explorando sonidos que mezclan el shoegaze con el dream pop.

Desde los primeros acordes, el álbum nos envuelve en una atmósfera muy personal, donde cada canción se siente como un eco del pasado que resuena en el presente. La producción, liderada por Rick Rubin y Jacob Bugden, aportan una textura nítida y pop que resalta la voz de Beatrice, llevándola a nuevos horizontes emocionales. Canciones como "Take A Bite" y "This Is How It Went" reflejan la dualidad de la nostalgia y la esperanza, capturando la esencia de un tiempo en constante cambio.

Este es un álbum que, en profundo recorrido, invita a la reflexión sobre la transición entre el ayer y el mañana. Con este trabajo, beabadoobee se consolida como una artista capaz de capturar la fugacidad del tiempo en cada nota.