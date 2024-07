Justo antes de comenzar el Home Run Derby 2024 de la MLB , la intérprete cantó el himno y lo hizo tan mal que se convirtió en tendencia en redes sociales.

La artista nominada al Grammy explicó que no se encontraba en sus cinco sentidos cuando tomó el micrófono en el estadio Globe Life Park de Arlington, Texas, y ofreció una disculpa tanto a los fans como a la propia MLB.

VIDEO: ¿qué pasó con Ingrid Andress?

En un breve comunicado en sus redes sociales, la cantante de música country explicó por qué no entonó correctamente “The Star Spangled Banner”.

“No diré mentiras. Estaba ebria anoche. Me internaré en un centro de rehabilitación hoy mismo para recibir la ayuda necesaria. La persona que vieron anoche no era yo. Me disculpo con la MLB, los fanáticos y con este país que tanto amo por esa interpretación. Les informaré cómo va la rehabilitación, he escuchado que es divertida”, confesó.

Aquí puedes ver el momento en el que Ingrid Andress interpreta el himno de EU:

¿Quién es Ingrid Andress?

La cantante de 32 años nació en la ciudad de Southfield, Michigan, aunque creció en Colorado con sus papás y sus tres hermanas y su hermano pues su papá, Brad Andress, fue entrenador de los Colorado Rockies.

Ingrid sabe tocar el piano y la batería y es reconocida en Estados Unidos por ser cantautora de música country. Su primer éxito, “More Hearts Than Mine”, alcanzó el lugar 30 del ranking de los Billboard Hot 100.

Otras canciones famosas de Ingrid Andress son “Wishful Drinking”, “The Stranger”, “Boys” y tiene dos albumes: Lady Like y Good Person.

Ha sido nominada al Grammy por Mejor Artista Nueva y Mejor Canción Country. Además, justo antes de cantar en el Home Run Derby de la MLB anunció el lanzamiento de su próximo sencillo, “Colorado 9”, el 24 de julio, aunque tras su comunicado se desconoce si esto sigue en pie.