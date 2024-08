Ponte los audífonos: Nuestros álbumes favoritos de la primera mitad de 2024

2. 'BRAT' - CHARLI XCX

Charli XCX regresa con EL álbum del verano.

Su capacidad para fusionar el pop con elementos experimentales sigue siendo su mayor fortaleza. Ha dominado el llamado hyperpop y nos lo restriega en la cara, pues cada pista es un himno de empoderamiento, con letras audaces y vibrantes. Este álbum es un recordatorio de por qué Charli sigue siendo una de las figuras más innovadoras del pop contemporáneo.

Si no lo han escuchado, probablemente algo están haciendo mal con su vida. De verdad este es uno de los mejores discos en lo que va de 2024.

1. 'ONLY GOD WAS ABOVE US' - VAMPIRE WEEKEND

Only God Was Above Us es una obra maestra que consolida a Vampire Weekend como una banda imprescindible y créanme que me cuesta trabajo admitirlo pues nunca he sido un ferviente fan de Ezra Koenig. Con una producción impecable y una variedad de estilos que van desde el indie rock hasta la música electrónica, este álbum es un recorrido sonoro para recordar. Las letras, reflexivas y poéticas, logran contemplar lo trascendental en lo cotidiano, mientras la banda rememora su pasado sin imitarse, la combinación de esto es algo que los catapulta a un lugar completamente nuevo.

¿Demasiado ensimismado? Quizá, pero alguna vez leí por ahí que solo nosotros mismos podemos realmente saber quiénes somos, qué podemos llegar a hacer o de dónde podemos salir. Algo que se redondea idealmente pensando en el título del álbum.