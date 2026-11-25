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No necesitamos darte muchas explicaciones sobre esta película de Marvel Studios porque seguramente no las necesitas. De hecho, la sinopsis es breve: nuestros queridos héroes Avengers, los wakandianos, los 4 Fantásticos, Thunderbolts y los X-Men se ven arrastrados hacia una colisión mortal y enfrentarán la amenaza del Doctor Doom (Robert Downey Jr.).

La cinta incluye regresos que nadie esperaba; Chris Evans como Steve Rogers, Los X-Men del cine de Fox: Patrick Stewart (Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique) y Kelsey Grammer (Bestia). Además, Thor y Steve se reencuentran en el cierre del tráiler, y Hayley Atwell vuelve como Peggy Carter.



Cuánto dura Avengers: Doomsday

Ahora sí, toma nota y prepárate porque, de acuerdo con Cinépolis, la cinta tiene una duración de 165 minutos, que equivalen a 2 horas y 45 minutos aproximadamente.

Clasificación

Hasta el momento, no se ha confirmado la clasificación en México. Las salas de cines la mantienen en TBC (To be confirmed), sin embargo, a nivel internacional recibió la clasificación PG-13 (para mayores de 13 años), debido a la violencia, acción, imágenes sangrientas y lenguaje.



Fecha de estreno y tráiler

Recuerda que ‘Avengers: Doomsday’ se estrena el miércoles 16 de diciembre. Si no has visto el tráiler o simplemente quieres revivirlo, acá te lo dejamos: